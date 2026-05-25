Las hermandades de El Rocío regresan a sus puntos de origen con temperaturas cercanas a los 40 grados

Imagen de archivo de una hermandad de El Rocío durante el camino.
Imagen de archivo de una hermandad de El Rocío durante el camino. - Joaquín Corchero - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 25 mayo 2026 12:14
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SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha informado que la situación meteorológica se mantiene sin cambios, con cielos poco nubosos o despejados, temperaturas que rozarán los 40 grados y calima en la mitad occidental de Andalucía. Por tanto, el regreso de las hermandades de El Rocío a sus puntos de origen "estará marcado por altas temperaturas para esta época del año".

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha detallado que las temperaturas mínimas y máximas se van a mantener altas durante toda la semana. Además, para el fin de semana "podrían aumentar dos grados hasta alcanzar los 40 grados en algunos puntos debido a un mayor estancamiento del viento".

Por último, Del Pino ha subrayado que en relación a las noches "tampoco hay cambios, los valores siguen siendo altos y, por tanto, las temperaturas rozarán los 20 grados de mínimas, con noches tropicales", ha concluido.

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