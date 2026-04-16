El Hospital Reina Sofía de Córdoba conmemora su 50 aniversario con una gala en el Gran Teatro

Imagen promocional del 50 aniversario del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Reina Sofía ha conmemorado este jueves su 50 aniversario con una gala institucional que ha rendido homenaje a las 28.363 profesionales que en estas cinco décadas han dado forma, generación tras generación, a una de las instituciones sanitarias más queridas y reconocibles de Córdoba.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la gala, celebrada en el Gran Teatro de Córdoba, ha contado con actuaciones como las del Premio Nacional de Danza, Antonio Ruz, la soprano Lucía Tavira, o el pianista Alberto De Paz.

La velada ha estado conducida por Carmen Ramos y Eloy Moreno, presentadores del programa de televisión Andalucía Directo, vestidos para la ocasión por la firma de moda cordobesa Silbon, y ha sido concebida como un recorrido emocional por los momentos más decisivos de la vida, desde el nacimiento hasta la vejez, para subrayar que el hospital no solo ha cuidado, sino que también ha acompañado, ha sostenido y ha formado parte de la historia personal de miles de familias.

Antes incluso del comienzo del acto, la experiencia de la gala ha comenzado en la entrada, donde los asistentes se han llevado un recuerdo especial gracias a 'La Turista', que ha ido realizando fotografías a los invitados y les ha entregado una portada de periódico conmemorativa del acontecimiento. Junto a ello, el público también ha podido dejar mensajes y buenos deseos en un espacio instalado para la ocasión bajo el nombre de 'El teléfono de las emociones', una propuesta pensada para recoger la dimensión más humana, cercana y afectiva de este aniversario.

Ya en el interior, el programa ha reunido sobre el escenario a Lucía Tavira (soprano) y a Alfonso Linares (guitarrista flamenco), con arreglos de Alfonso Linares; a Toñi Cepas, nacida el mismo día de la inauguración del hospital y ahora profesional del centro; a José Antonio Elías, enfermero que participó en la primera intervención quirúrgica junto al doctor Carlos Pera, y a María Dolores Pozuelo, enfermera que atendió al primer paciente de las antiguas Urgencias, quienes han compartido cómo fueron esos primeros días y la preparación para abrir las puertas de la entonces Ciudad Sanitaria Reina Sofía.

En el acto también han intervenido la jefa de servicio de Hematología, Concha Herrera, y el jefe de servicio de Oncología Médica, Enrique Aranda, quienes han contado cómo ha evolucionado la medicina y la asistencia en estas cinco décadas, así como Francisca Alarcón, protagonista de los inicios del Materno Infantil.

También ha dirigido a los asistentes unas palabras el director gerente del hospital, Francisco Triviño, quien ha destacado la importancia de las personas, instituciones y familias que han proyectado el hospital más allá de los límites de la ciudad.

Para finalizar, el pianista cordobés Alberto de Paz, encargado del cierre artístico de la gala. Uno de los momentos más simbólicos de la noche ha llegado con un fragmento de 'Solaz', del coreógrafo cordobés Antonio Ruz, Premio Nacional de Danza, cuya participación ha reforzado la dimensión cultural de una celebración, que ha querido poner en valor todo aquello que sostiene, emociona y acompaña, también más allá de la práctica clínica.

El evento se ha dividido en cinco actos, separados por la música de la violinista Marina Cosano, que ha ido introduciendo cada una de las partes de la gala, que ha tenido una gran respuesta por parte de la ciudadanía, lo que ha vuelto a poner de manifiesto el vínculo con el Reina Sofía, como se ha evidenciado cuando las entradas para asistir al acto se han agotado.