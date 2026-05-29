Los hospitales Vithas Andalucía recuerdan la importancia de prevenir el consumo de tabaco y vapeadores entre los jóvenes

Especialistas de Vithas Andalucía avisan de los peligros de padecer cáncer entre los jóvenes que fuman y vapean. - VITHAS ANDALUCIA

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales Vithas en Andalucía recuerdan con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo, la importancia de prevenir el inicio del consumo de tabaco ya que esta es una de las principales causas de enfermedades prevenibles y está relacionado con numerosas patologías respiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer.

Los especialistas alertan de que estas enfermedades aparecen cada vez con más frecuencia en pacientes más jóvenes. En este sentido, la doctora Inmaculada Úbeda, jefa de Urgencias de Hospital Vithas Almería, advierte de que "el Día Mundial Sin Tabaco recuerda la importancia de prevenir el consumo de tabaco entre la población, fundamentalmente entre los jóvenes que inician hábitos tanto con el tabaco tradicional como con los nuevos dispositivos electrónicos como vapeadores. La prevención y la educación siguen siendo herramientas fundamentales para reducir el inicio del consumo en edades tempranas y apoyar a quienes desean dejar de fumar".

Por su parte, Samuel López, neuropsicólogo del Centro Médico Vithas Granada, añade que "los vapeadores también contienen nicotina, sustancia altamente adictiva, y compuestos que pueden afectar al sistema respiratorio. El riesgo no desaparece, simplemente adopta nuevas formas, y puede dificultar aún más la prevención del tabaquismo en las nuevas generaciones".

"El auge de los vapeadores entre jóvenes se explica como una combinación de presión social, marketing atractivo y la falsa percepción de que no entraña riesgos. Desde la psicología sabemos que cuanto antes se inicia el contacto con la nicotina, mayor es la probabilidad de desarrollar dependencia. Es clave trabajar la capacidad de decir 'no' sin sentirse excluido", confirma el especialista en declaraciones recogida en una nota

Por otro lado, la detección precoz del cáncer de pulmón mediante programas de screening es clave para mejorar el pronóstico de esta enfermedad, especialmente en pacientes con mayor riesgo. La experiencia demuestra que identificar el tumor en fases iniciales permite ampliar las opciones de tratamiento y aumentar de forma significativa la supervivencia.

En este ámbito, el doctor Gustavo de Luiz, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Vithas Xanit Internacional, destaca que este centro lleva 20 años desarrollando programas de screening de cáncer de pulmón, basados en pruebas de imagen como el TAC de baja dosis. "Este enfoque preventivo nos permite detectar la enfermedad antes de que aparezcan síntomas, cuando las posibilidades terapéuticas son mayores y el pronóstico mejora de forma clara, contribuyendo además a reducir la mortalidad asociada a este tipo de tumores", explica.

Por su parte, la doctora Carolina Escarain, cardióloga del Hospital Vithas Málaga, afirma que "el tabaco es uno de los enemigos más implacables de nuestra salud cardiovascular. Sus componentes tóxicos dañan directamente las arterias, favoreciendo la aterosclerosis, aumentando el riesgo de infarto de miocardio, ictus y enfermedad arterial periférica. En Vithas Málaga, observamos cómo cada vez más pacientes jóvenes sufren estas patologías debido al tabaquismo. La buena noticia es que los beneficios de dejar de fumar son casi inmediatos y muy significativos para el corazón.", concluye.

El cáncer de pulmón sigue siendo una de las patologías más relacionadas con el tabaquismo. El doctor Fernando Cózar, especialista en cirugía torácica de Vithas Sevilla, recuerda que "fumar también está detrás de enfermedades como la EPOC, el enfisema o las infecciones respiratorias recurrentes. Además, hay síntomas que no deben ignorarse, especialmente en fumadores o exfumadores, como la tos persistente, sangre al expectorar, dolor torácico o pérdida de peso injustificada", afirma.

El especialista subraya que el diagnóstico precoz es clave para mejorar el pronóstico. Más del 70% de los casos se detectan en fases avanzadas, lo que reduce la supervivencia a cinco años por debajo del 20%. Sin embargo, cuando el cáncer se detecta en estadio I, las probabilidades de curación tras la cirugía pueden alcanzar entre el 80% y el 90%. En este sentido, destaca el TAC de baja dosis, que permite detectar tumores antes de que aparezcan síntomas y reducir la mortalidad.