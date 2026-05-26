Iberdrola acumula un impacto económico en Andalucía de alrededor de 1.800 millones de euros en dos años

Parque eólico en Granada. - IBERDROLA

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha generado un impacto económico de casi 1.800 millones de euros en Andalucía en los dos últimos años --alrededor de 900 millones de euros cada ejercicio--, ratificando así su papel como uno de los principales motores económicos de esta comunidad autónoma. De hecho, su contribución fiscal se ha incrementado más de un 12% en 2025, hasta superar los 620 millones de euros. Iberdrola efectuó compras en 2025 a más de 220 proveedores en Andalucía.

Así, tal como ha destacado en una nota de prensa, "contribuye a la vertebración del territorio y a la creación de oportunidades industriales y de innovación en un mercado en crecimiento, con un alto componente exportador". Estas colaboraciones suponen una "oportunidad" para desarrollar una cadena de valor en las regiones en las que se asienta y situar a la industria española como referente internacional.

Más de 176 personas que trabajan en Andalucía en Iberdrola, con un modelo empresarial de largo plazo, que "es capaz no sólo de conseguir resultados económicos sino de generar progreso y bienestar en nuestro entorno, a través del fomento del tejido empresarial, con compras, inversiones y creación de empleo, y cuyo objetivo es la electrificación de la economía".

Iberdrola celebra este viernes su Junta General de Accionistas, la de su 125 aniversario, con cerca de máximos históricos de capitalización bursátil con 135.000 millones de euros, lo que "la consolida como la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo". Este año, además, será "más participativa, accesible, cercana, sostenible e innovadora poniendo a disposición de sus accionistas múltiples canales para participar a distancia y la posibilidad de asistir de forma telemática, además de la asistencia presencial con reserva de asiento".

Durante la reunión, la compañía someterá a sus accionistas la aprobación de los resultados del ejercicio 2025, en el que invirtió 14.460 millones de euros e incrementó su beneficio neto en un 12% hasta alcanzar los 6.285 millones de euros. Iberdrola cuenta con miles de accionistas en Andalucía que este año se beneficiarán de un dividendo de 0,68 euros por acción. De hecho, en el orden del día se ha propuesto un dividendo complementario de 0,427 euros por acción, que se suma a los 0,253 euros por acción abonados el 2 de febrero como dividendo a cuenta.

De esta manera, se destinarán 4.500 millones a dividendos correspondientes al ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 12% respecto a la cuantía distribuida el año pasado. Adicionalmente, la compañía ha propuesto por cuarto año consecutivo un dividendo de involucración de 0,005 euros brutos por acción (1 euro bruto por cada 200 acciones) que cobrarán todos los accionistas con derecho a participación si se alcanza un quórum de constitución de, al menos, el 70% del capital social.

Andalucía se ha consolidado en 2025 como uno de los principales polos de crecimiento de Iberdrola en España. La compañía mantiene una posición de liderazgo renovable en la comunidad, con más de 1.500 MW potencia renovables instalados. Entre los hitos más relevantes del último ejercicio destaca la puesta en marcha de la planta fotovoltaica de Caparacena (Granada), con 330 MW de potencia, una de las mayores instalaciones solares de Andalucía y con capacidad para abastecer de energía limpia a cerca de 165.000 hogares.

Asimismo, Iberdrola ha reforzado durante 2025 su apuesta por la movilidad eléctrica sostenible y el autoconsumo en Andalucía. La compañía cuenta ya con más de 1.600 puntos de recarga públicos en la comunidad y, además, impulsa junto a BP el despliegue de otros 200 puntos de recarga de alta potencia. A ello se suma el desarrollo de más de 120 comunidades solares en Andalucía, acercando el autoconsumo compartido y el acceso a energía renovable a miles de familias andaluzas.

A todo esto, se suman proyectos de iluminación ornamental y eficiente impulsados por la Fundación Iberdrola España, como el llevado a cabo en la Plaza Ochavada de Archidona (Málaga), una de las joyas del urbanismo andaluz del siglo XVIII. Una intervención que ha permitido renovar integralmente la iluminación artística de este emblemático espacio histórico mediante tecnología LED de última generación.