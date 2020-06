Igualdad crea 146 nuevas plazas para atención sociolaboral a menores migrantes cuando cumplen la mayoría de edad

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado en sede parlamentaria de la creación de un nuevo proyecto para menores extranjeros no acompañados por el que se han creado 146 plazas de inserción social y laboral destinadas a estos chicos cuando cumplen la mayoría de edad, lo que ha supuesto una inversión de 898.000 euros.

De esta forma, ha subrayado, en respuesta a una pregunta planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, que "junto con otras plazas disponibles actualmente en los centros de orientación e inserción laboral de la red general, hacen posible que la reorganización de los recursos no haya tenido repercusión para los menores atendidos". "Desde que comenzara a aflorar este fenómeno a finales del pasado siglo, nunca un menor extranjero se ha quedado sin atender en nuestra comunidad y tampoco se va a quedar ahora", ha señalado.

Sin embargo, ha vuelto a reclamar al Gobierno central "que aporte la financiación que nos niega y que resulta imprescindible para el sostenimiento de las plazas de atención a menores migrantes". La consejera ha destacado que la Junta está asumiendo "a pulmón" los recursos necesarios para atenderlos a pesar de que el Gobierno reconoce que Andalucía asume un flujo migratorio mucho mayor que el resto de comunidades autónomas, esto es, un 37 por ciento del total.

"Pero se niega a colaborar, dejando a su suerte a Andalucía ante un problema global que precisa una respuesta conjunta e integral no solo del Estado, sino del resto de comunidades para permitir un reparto responsable de estos menores, y de la Unión Europea", ha manifestado la titular de Igualad.

Tras la necesaria reorganización de los recursos que ha conllevado la situación de crisis social derivada de la pandemia por Covid-19, la consejera ha informado que "tras un análisis exhaustivo del sistema de protección de menores, se ha concluido la viabilidad de una nueva disposición de la red de dispositivos específicos".

"De esta manera, a 1 de junio, se cuenta con 650 plazas, habiéndose optimizado los recursos según la necesidad de plazas disponibles en estos momentos, sin que ello afecte al resto de la red de centros residenciales y desde la garantía de que la atención a los menores se realiza en las mismas condiciones de calidad y de continuidad en su entorno. Todo ello sin perjuicio de que, en próximas fechas, sea necesario ampliar de nuevo las plazas en función de próximas demandas, dado que nuestro modelo de atención a la infancia migrante es responsable en todos los sentidos", ha señalado.

Asimismo, Ruiz ha destacado que el modelo de atención puesto en marcha el pasado año está dando unos resultados altamente satisfactorios: "Hemos conseguido que se reduzcan significativamente los abandonos voluntarios de los centros, que prácticamente desaparezcan los conflictos entre menores y de estos con el entorno, así como minimizar el rechazo que tuvieron que sufrir estos chicos en algunos barrios y ciudades en el pasado".

"Nuestro modelo de atención a los MENA es de calidad, no de hacinamiento, de colchones en el suelo, de abandono", ha señalado Ruiz, que ha insistido que en 2020 los están llevando a cabo "a pulmón". Así, ha insistido en que "no hay ningún niño en la calle, ninguna plaza eliminada y además han salido estas 146 plazas de inserción social y laboral destinadas a estos chicos cuando cumplen la mayoría de edad".

PSOE-A PIDE A RUIZ "SOLUCIONES"

El portavoz socialista Rodrigo Sánchez Haro ha reprochado a Ruiz "su quejido constante, lamentándose del pasado, de las cosas que no hizo el anterior gobierno o echando la culpa a las entidades privadas o al Gobierno central" y le ha pedido "soluciones y que deje de echar balones fuera".

Además, ha añadido que "aquí hay algo que no funciona o no nos dice la verdad" porque "es irrefutable que el 14 de mayo mandaba un correo a las entidades y les comunicaba el cese de las ayudas para sus centros de atención", toda vez que añade que "a día de hoy las entidades desconocen cuándo cobrarán el presupuesto del mes de mayo y el 1 de junio se han cerrado recursos en Málaga y Cádiz". "Y me dice que ninguno" con lo que "nos está mintiendo o yo tengo datos erróneos", ha concluido.