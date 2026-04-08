Las III Jornadas Patrimoniales de Iznalloz ponen en valor la riqueza histórica y cultural del municipio granadino

Presentación de las III Jornadas patrimoniales de Iznalloz en Granada con la diputada Pilar Caracuel y el concejal de Cultura y Patrimonio, Jacinto Molinero. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de las Jornadas Patrimoniales de Iznalloz (Granada) se desarrollarán del 12 al 21 de abril con la intención de poner en valor la riqueza histórica y cultural de este municipio de los Montes Orientales con una programación amplia, variada y accesible.

Así lo han dado a conocer la diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, que ha presentado el evento junto al concejal de Cultura y Patrimonio de Iznalloz, Jacinto Molinero, una iniciativa que continúa consolidándose como un referente en la difusión y protección del patrimonio local.

Según destacan desde la Diputación de Granada, estas jornadas tienen el propósito de resaltar la riqueza histórica, cultural y social del municipio y su entorno, promoviendo el conocimiento, el respeto y la implicación activa de la ciudadanía en la conservación de un legado que forma parte esencial de su identidad.

Caracuel ha destacado que estas jornadas "representan un ejemplo del firme compromiso de la Diputación con la conservación y promoción del patrimonio como motor de desarrollo cultural, educativo y turístico en nuestros municipios. Iniciativas como esta permiten acercar la historia a la ciudadanía de una forma accesible, participativa y enriquecedora".

Además, ha subrayado que el patrimonio "es una herramienta para construir futuro. La implicación de los centros educativos, colectivos locales y vecinos demuestra que cuando las instituciones y la sociedad trabajan de la mano, se generan proyectos sólidos que fortalecen la identidad y el arraigo en el territorio, especialmente en el ámbito rural".

Por su parte, el edil Jacinto Molinero ha detallado que este año se presta una especial atención al patrimonio religioso, con una exposición inédita dedicada a la Virgen de los Remedios, así como a la figura de Diego de Siloé, autor del trazado de la iglesia parroquial, dentro del contexto histórico de las Siete Villas, "reforzando así el conocimiento y la identidad de nuestro municipio a través de su historia".

PROGRAMACIÓN

A través de actividades culturales, educativas y divulgativas, se pretende reforzar el vínculo entre la población y su patrimonio, entendido como un elemento vivo que une pasado, presente y futuro.

La inauguración tendrá lugar el 12 de abril con la apertura de la exposición 'Mater Remediorum - Patrimonio de fe', una muestra inédita en la que, por primera vez, se exhibirá al público el patrimonio vinculado a Nuestra Señora de los Remedios.

El ajuar presentado reúne piezas originales que datan del siglo XVIII junto a elementos contemporáneos, reflejando la evolución y continuidad de una tradición viva. En esta iniciativa colaboran el Ayuntamiento de Iznalloz, la parroquia y la asociación parroquial de Nuestra Señora de los Remedios.

Del 13 al 15 de abril se desarrollarán visitas dinámicas dirigidas al alumnado de los tres centros educativos de primaria de la localidad, con recorridos didácticos que permitirán al estudiantado conocer de primera mano la historia y el patrimonio de Iznalloz.

Asimismo, el día 15 de abril se realizará un recorrido patrimonial guiado en colaboración con el Centro de Educación Permanente 'Los Montes', en el que se destacará la huella de las civilizaciones romana, árabe y cristiana, que han dado forma al paisaje urbano y cultural del municipio.

El 16 de abril tendrá lugar un viaje cultural a Granada que incluirá la visita a la Capilla Real, la catedral y el Monasterio de San Jerónimo, estableciendo vínculos históricos y artísticos entre el patrimonio de la capital y el de Iznalloz, especialmente a través de la figura del arquitecto renacentista Diego de Siloé.

El día 17 de abril se presentarán los trabajos realizados en el Puente Romano de los Ventorrillos, consistentes en su estudio arqueológico e histórico, así como en su limpieza y puesta en valor. Durante esta jornada se darán a conocer los importantes hallazgos descubiertos en el transcurso de estas actuaciones, que han sido subvencionadas por la Diputación de Granada.

El 18 de abril, coincidiendo con el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, se celebrará la II Ruta Patrimonial Teatralizada 'Noche en Blanco', una de las actividades más destacadas del programa. A través de representaciones teatrales y actuaciones musicales en distintos enclaves patrimoniales, se realizará un recorrido por la historia del municipio desde época romana, pasando por el periodo andalusí, hasta la etapa cristiana. Esta actividad contará con la participación de artistas locales, alumnado y la banda de música de la Escuela Municipal 'El Almirez'.

El 19 de abril se llevará a cabo un viaje cultural a los municipios de Montefrío y Moclín, con el objetivo de poner en valor las conexiones históricas entre estas localidades e Iznalloz, especialmente en relación con el sistema defensivo nazarí y las conocidas 'Siete Villas', así como su patrimonio religioso renacentista.

El 20 de abril se realizará una visita cultural a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Remedios junto al alumnado del IES Montes Orientales, en colaboración con su programa de comunidades de aprendizaje.

Finalmente, el 21 de abril se clausurarán las jornadas con una visita guiada a la exposición 'Mater Remediorum' dirigida a las personas mayores del municipio, poniendo el broche final a una edición que refuerza el compromiso de Iznalloz con la protección, difusión y proyección de su patrimonio.