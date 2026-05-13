El III Premio SGAE de Flamenco Paco de Lucía se celebrará el 20 de mayo en Sevilla. - FUNDACIÓN SGAE

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación SGAE ha anunciado la reprogramación de la final del III Premio SGAE de Flamenco Paco de Lucía (2025-26) que se celebrará el próximo 20 de mayo de 2026 en la Sala Manuel Llanes del Teatro Central (Sevilla) a las 19,30 horas. La final estaba prevista para febrero de 2026 pero tuvo que ser cancelada por condiciones meteorológicas adversas. Los ocho finalistas que optan al galardón, organizado por Fundación SGAE con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a través del Instituto Andaluz del Flamenco, y la Fundación Paco de Lucía son: Chico Gallardo, Luis Gallo, Francis Gómez, Antonio González, Melón Jiménez, Juan Diego Mateos, Luis Medina y Juan Antonio Moya son los ocho finalistas que .

Según ha detallado Fundación SGAE en una nota, las tablas del Teatro Central de Sevilla acogerán una "nutrida" representación de las creaciones más innovadoras en el campo de la composición flamenca. Entre otros palos, en la final se disfrutará de 'Creencias', las tarantas del onubense Chico Gallardo que, impregnadas de tradición y naturaleza, apuestan por "trasladar la paz que se respira en un rezo en la ermita de El Rocío".

Asimismo, Luis Gallo participará con un zapateado a modo de homenaje al percusionista Nantha Kumar. Junto con Tino di Geraldo (percusión) y Josemi Garzón (contrabajo), recreará musicalmente una noche vertiginosa en 'Perdido en Lavapiés', el barrio cosmopolita de Madrid. Otro de los onubenses presentes en la cita, Francis Gómez, traerá el fandango Ribera del Tinto con el que recorre motivos melódicos y variaciones rítmicas para evocar sensaciones y ambientes de su infancia.

Por su parte, el gaditano Antonio González inspira su creación 'La lectura' en las Pinturas Negras de Francisco de Goya a fin de musicalizar un primer trabajo discográfico parte de un proceso creativo mayor. Así, la obra 'Seguiriya' de la seda de Melón Jiménez toma como referencia el Raga Jog de la tradición clásica del norte de la India, creando una atmósfera melódica "íntima y evocadora".

Asimismo, el guitarrista jerezano Juan Diego Mateos bailará su toque entre compases esenciales, calma armónica y la evolución de su arte más personal en 'Variaciones de Una promesa', una continuidad de su último disco publicado. Con la taranta 'Adiós, vida mía', el cordobés Luis Medina presentará en Sevilla una oda a un familiar muy cercano, ya desaparecido, como forma de recordar su persona y el momento de su partida en forma de música. Por último, Juan Antonio Moya servirá de representante catalán con 'Lucerito' y se enfrenta a la guitarra con una visión "personal e íntima" basada en la tradición musical del estilo de la minera.

Tras la actuación de los participantes, los miembros del jurado deliberarán para elegir a los ganadores de cada uno de los galardones. De la relación de artistas finalistas saldrán los cuatro premios principales, que se repartirán un total de 11.700 euros del siguiente modo: primer premio dotado con 6.000 euros, un segundo galardón de 3.000 euros, un tercero de 1.500 euros y un cuarto al que se destinarán 1.200 euros.

Un jurado profesional, compuesto por los destacados compositores y guitarristas Gerardo Núñez, Juan Carlos Romero, Rosario La Tremendita y, en representación de la Fundación Paco de Lucía, Lucía Sánchez Varela --que ha contado, a su vez, con el asesoramiento del compositor y cantaor Francisco José Arcángel como coordinador de Flamenco de la Fundación SGAE-- han sido los encargados de realizar la selección entre 45 partituras inscritas.

ACERCA DEL PREMIO SGAE DE FLAMENCO PACO DE LUCÍA

El Premio SGAE de Flamenco Paco de Lucía nació en 2021, organizado por la Fundación SGAE, con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Paco de Lucía, para estimular y reconocer la creación de los compositores vinculados al flamenco. Hasta ahora, se han alzado como ganadores de este reconocimiento, en su segunda edición, el guitarrista granadino Álvaro Martinete, con su obra Acera del Darro, y, en la primera, el pianista onubense Juan Pérez Rodríguez, con Contrarreloj.