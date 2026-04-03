El Imdeco aprueba en Córdoba un presupuesto de 833.000 euros para fomentar el deporte en 2026

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CÓRDOBA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha aprobado esta semana las bases de la convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el fomento del deporte en 2026, con un presupuesto global de 833.000 euros.

Según ha informado el Consistorio en una nota, por líneas de actuación, la Línea 1, destinada a la participación de entidades deportivas en competiciones oficiales federadas, cuenta con una dotación de 270.000 euros, mientras que la Línea 2, dirigida a la participación de deportistas individuales en competiciones oficiales federadas, dispone de 20.000 euros.

Las carreras populares (Línea 3) cuentan con 55.000 euros. Por su parte, las escuelas deportivas (Línea 4) concentran una de las mayores dotaciones, con 306.000 euros. En cuanto a los eventos deportivos (Línea 5), disponen de 72.000 euros. Finalmente, la Línea 6, destinada a la participación de equipos en competiciones nacionales, cuenta con 110.000 euros.

A estas líneas de concurrencia competitiva se suman además los clubes y eventos deportivos de especial relevancia que recibirán apoyo municipal a través de convenios nominativos, que alcanzan un importe total de 433.400 euros. De este modo, la inversión global del Imdeco en apoyo al tejido deportivo cordobés, sumando concurrencia competitiva y subvenciones nominativas, asciende a 1.266.400 euros. En esta convocatoria también se han incrementado los límites máximos de las Líneas 1 y 6.