Un incendio en Benalúa de Guadix (Granada) deja un herido con quemaduras en las manos

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GRANADA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en el municipio granadino de Benalúa de Guadix ha dejado en la madrugada de este miércoles heridas por quemaduras a un hombre de 52 años, así como la atención a otro varón de 83 años por una crisis de ansiedad, además de daños en un inmueble, especialmente en los bajos del mismo donde se almacenaban vehículos y aperos del campo.

Así lo ha informado el 112, que ha detallado que los avisos sobre el suceso han llegado al número de emergencias en torno a las 1.50 horas de la madrugada. Hasta el lugar se ha movilizado a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos del parque de Guadix, así como a sanitarios, Guardia Civil, Policía Local y operarios de la compañía de electricidad.

El 112 señala que el incendio ha comenzado en los bajos de un edificio de tres plantas, cuya planta baja ha resultado calcinada y en ella han sido afectados vehículos agrícolas, material combustible y aperos de trabajo en el campo. Por otra parte, en la primera planta también ha habido afectaciones por la entrada de humo en al menos dos viviendas.

Los sanitarios han atendido a los dos varones reseñados en el lugar de los hechos sin que haya sido necesario su evacuación. A consecuencia del incendio se ha originado un corte de suministro eléctrico que ha afectado a parte del pueblo, y un técnico municipal valorará si el incendio ha provocado daños estructurales en el inmueble.