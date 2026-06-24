Un incendio forestal en Las Jaras (Córdoba) moviliza cinco medios aéreos y efectivos del Plan Infoca

Un helicóptero del INFOCA operativo. Imagen de archivo.
Un helicóptero del INFOCA operativo. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 24 junio 2026 22:12
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CÓRDOBA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha declarado este miércoles un incendio forestal en el paraje Las Jaras, en Córdoba, donde se han desplegado cinco medios aéreos y más de una decena de efectivos terrestres.

Según ha informado el propio Infoca a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, por aire trabajan un helicóptero ligero, uno semipesado, dos helicópteros de carga en tierra y un bulldócer.

En tierra actúan seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), tres autobombas y una Unidad Médica.

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