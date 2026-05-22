Inma Nieto convencida del futuro de Por Andalucía: "El trabajo se ha hecho sin ningún problema estos años y seguirá así"

Archivo - La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha defendido la continuidad de la coalición conformada actualmente por siete partidos, entre ellos Izquierda Unida (IU), Sumar y Podemos, para las próxima legislatura que arranca el 11 de junio.

"De la misma manera que el trabajo se ha hecho en estos cuatro años sin ningún tipo de problema, ese trabajo tendrá su continuidad en el futuro. Estoy convencida absolutamente de ello", ha señalado en una atención a los medios de comunicación tras la Diputación Permanente celebrada este viernes en el Parlamento.

Nieto dejará de ser la portavoz del grupo parlamentario tras decidir no concurrir en los comicios autonómicos del 17 de mayo como candidata a la Presidencia de la Junta, una tarea que asumió el coordinador general de IU, Antonio Maíllo.

Por otro lado, Nieto ha realizado un comentario sobre el posible pacto de gobierno entre PP y Vox asegurando que "ya se notan movimientos tendentes a un cogobierno" entre ambas formaciones.

La portavoz de Por Andalucía ha criticado la aprobación en Diputación Permanente de las ayudas a las víctimas de Adamuz y la medidas urgentes para el fomento de los usos silvopastorales del monte para la prevención de incendios forestales en Andalucía.

"El PP ha convalidado dos decretos utilizando una mayoría absoluta que las urnas le han retirado. Al menos el decreto de las víctimas de Adamuz se podría haber convalidado con la nueva cámara constituida, lo que pasa es que entonces no le habrían faltado cosas", ha señalado.

Sobre Adamuz, Nieto ha reiterado su petición de "conocer la verdad" sobre lo sucedido con los servicios de emergencias y medidas para solucionar "los graves problemas" que tienen a la hora de afrontar sucesos como el ocurrido en la localidad cordobesa.

En esta línea, ha afirmado que Andalucía "no está preparada para la campaña de incendios" de este veranos y ha puesto en valor las reclamaciones de los trabajadores del Infoca y 112.

"Cruzar los dedos y que tengamos suerte porque no tenemos una planificación ni tenemos los aviones necesarios para nuestras plantillas ni el número suficiente de las mismas para garantizar que estamos desplegados en el territorio con la celeridad y la eficiencia necesaria", ha señalado.