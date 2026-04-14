Instituto Cervantes homenajea a Averroes con un legado en la Caja de las Letras por el 900 aniversario de su nacimiento

Fotografía familiar del homenajea a Averroes en el Instituto Cervantes. - INSTITUTO CERVANTES

MADRID/CÓRDOBA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha acogido la entrega de un legado en homenaje a Averroes (Córdoba, 1126 - Marrakech, 1198), con motivo del Año Internacional que conmemora el 900 aniversario de su nacimiento. El depósito incluye varios libros, entre ellos la reedición de una de sus obras fundamentales, Tahafut al-Tahafut (Refutación de la refutación).

El acto ha sido presentado por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y ha contado con la participación de la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y del editor de Almuzara Libros, Daniel Valdivieso.

García Montero ha subrayado que se trata de un reconocimiento a una figura clave del pensamiento "antidogmático", destacando que Averroes "supo refutar a quien puso en duda las ideas de los pensadores y tendió puentes entre su propia identidad y la cultura clásica griega y latina".

El director del Cervantes ha recordado que Averroes mantuvo un diálogo intelectual con pensadores como Maimónides, en el ámbito del judaísmo, o Santo Tomás de Aquino, en el cristianismo, "defendiendo así el multiculturalismo". "Darle una oportunidad a la razón llena de sentido el compromiso de la cultura con la sociedad, y Averroes lo hizo", ha añadido.

La caja número 1611 ha acogido este depósito, en el que se ha incluido la obra del filósofo cordobés 'Tahafut al-Tahafut (Refutación de la refutación)', publicada por la editorial Almuzara en 2025. Este texto, considerado una obra monumental del siglo XII, constituye una defensa de la razón frente al pensamiento dogmático y responde directamente al célebre 'Tahafut al-Falasifa (La refutación de los filósofos)', de Al-Ghazali.

En el legado también se ha incorporado esta última obra, publicada igualmente por Almuzara en 2026. El depósito se completa con otros títulos como 'Averroes. Introducción a su pensamiento', de Rafael Ramón Guerrero, y 'La filosofía en Al-Ándalus', de Andrés Martínez Lorca.

Otros ensayos incluidos en el depósito han sido el de L'os Sabios de Qurtuba. Cuando la capital de Al Ándalus alumbró al mundo', de Virginia Luque Gallegos; 'Averroes o el secretario del diablo', de Gilbert Sinoué o 'Averroes y los grandes sabios de Córdoba', de Alberto Monterroso.

El legado se ha completado con las obras (también relacionadas con Averroes) de 'Breve historia de la filosofía Islámica', de Ernest Yassine Bendriss; 'Averroes y el averroísmo', de Ernest Renan; 'Al- Ándalus y Sefarad. Historia de la filosofía en Al Ándalus' de Sarah Stroumsa y 'Averroes. Una biografía intelectual' de Juan Antonio Pacheco.

Asimismo, ha sido depositado en la Caja de las Letras un cuadro retrato de Averroes realizado por el artista Juan Vida.

"UN TRIUNFO DE LA RAZÓN"

La presidenta del Consejo de Estado y una de las impulsoras del programa del Año Averroes, Carmen Calvo, ha asegurado que este homenaje se trata de "un triunfo de la razón". "Que estemos aquí demuestra la importancia de su obra, porque Averroes es de tamaño colosal y tenía que salir fuera de las compuertas de su tierra", ha afirmado.

Calvo ha destacado la "valentía" del filósofo, "capaz de sacar la cabeza en aguas turbulentas, revindicando a la razón como el único instrumental de viaje". "Necesitamos a Averroes y ojalá fuera ministra de Sanidad para poderlo recetar en la salud pública, porque nos mejoraría la salud mental", ha comentado.

Por su parte, el editor de Almuzara ha reconocido sentir "orgullo" por la entrada de obras de Averroes en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. "Deseamos que con este legado ayudemos a generaciones futuras a conocer a Averroes y su contexto histórico", ha concluido.

Posteriormente, ha tenido lugar una conferencia plenaria a cargo del filósofo Andrés Martínez Lorca, para conversar a continuación con los especialistas Luz Gómez García (Universidad Autónoma de Madrid) y Emilio González Ferrín (Universidad de Sevilla), coordinador de actividades del Año Internacional Averroes.