Insur aprueba su nuevo Plan Estratégico con el foco en el crecimiento "sólido, sostenible y transformador"

Imagen del edificio de oficinas Noa, en Málaga, de Grupo Insur. - GRUPO INSUR

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Inmobiliaria del Sur ha aprobado su nuevo Plan Estratégico para el período 2026-2030, que tiene como objetivo fundamental crear valor a largo plazo mediante una estrategia que impulsa un crecimiento "sólido, sostenible y transformador".

Según han explicado desde Insur, el nuevo plan "parte de unos cimientos sólidos tras el cierre del Plan 2021-2025, con un crecimiento de la cifra de negocio del 80 por ciento, el Ebitda un 144,7 por ciento, un 86,3 por ciento del beneficio neto y una reducción de la deuda financiera neta del 24,7 por ciento.

En 2025 alcanzó niveles récord en sus 80 años de historia en ebitda y beneficio neto con importes de 48,2 y 39,3 millones de euros, respectivamente, y con unas perspectivas favorables para España y el sector inmobiliario tanto residencial como terciario y patrimonio.

Desde el grupo han señalado que estas perspectivas son consecuencia, entre otros factores, del déficit estructural de vivienda, la demanda de oficinas prime, el récord de turistas y la oportunidad de soluciones 'flex' para responder a los nuevos modelos residenciales.

CRECIMIENTO ORGÁNICO, CLIENTE, INNOVACIÓN Y TALENTO

Como palancas de esa estrategia de crecimiento, el Plan Estratégico 2026-2030 recoge el crecimiento orgánico y potencialmente inorgánico, la diferenciación y especialización de los tres negocios clave --promoción residencial, promoción terciaria y patrimonio--, una disciplinada asignación de capital entre los negocios, impulso de la tecnología e innovación apostando decididamente por la industrialización de todos los procesos, el cliente como foco diferencial y el desarrollo del talento interno, ampliando capacidades ante el reto tecnológico y la inteligencia artificial (IA).

Además, con la reciente entrada en la Comunidad Valenciana, el Grupo aspira a desarrollar una "presencia relevante" en este nuevo territorio, que se une a su apuesta por los mercados de Andalucía y Madrid con el fin de convertirse en un referente nacional del sector.

A su vez, el Plan establece también el compromiso del grupo con la sostenibilidad, con un foco aún mayor en el retorno a largo plazo para todos sus grupos de interés.

OPORTUNIDADES FRENTE A LA INCERTIDUMBRE

Durante el Consejo de Administración, se ha puesto en valor las principales fortalezas de Grupo Insur, que pasan por su importante trayectoria, una elevada reputación e imagen de marca, un equipo "experimentado y consolidado" y un modelo probado de integración vertical y de desarrollo a través de alianzas con terceros.

Para Insur, estos factores sitúan al grupo "en condiciones de explotar esas perspectivas favorables y aprovechar las oportunidades que le brinda el mercado para crecer con rentabilidad".

Todo ello a pesar de los riesgos e incertidumbres geopolíticas actuales, que alteran globalmente los flujos de capital. No obstante, la compañía ha recordado que en momentos similares recientes "demostró ser capaz de superarlos", como fue el caso de la ruptura de suministros derivada del COVID, la inflación en los costes energéticos tras la invasión de Ucrania o la "abrupta" subida de tipos a partir del año 2022.

Debido a la capacidad de ejecución y flexibilidad de su modelo, Grupo Insur ha concluido el anterior plan estratégico con un alto grado de desempeño. Para el grupo, este tipo de situaciones históricamente generaron "no solo retos sino también oportunidades" que supo aprovechar.

OBJETIVOS FINANCIEROS

En cuanto a los objetivos financieros, el Plan Estratégico 2026-2030 proyecta una cifra de negocio acumulada global de entre 1.630 y 1.840 millones de euros, un Ebitda acumulado de entre 230 y 250 millones de euros, un beneficio después de impuestos acumulado de 175 y 195 millones de euros y una inversión cercana a los 500 millones de euros.

El Plan proyecta también, para 2030, un NAV (valor neto de los activos) de 563,3 millones de euros y un LTV --relación entre deuda financiera neta y GAV (valor bruto de los activos)-- del 31,6 por ciento. Por último, los dividendos estimados anuales medios para el periodo 2026-2030 alcanzarían los 0,75 euros por acción.