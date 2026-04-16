Insur avala la trayectoria de Ricardo Pumar tras 20 años al frente y nombra a Francisco Pumar como sucesor. - INSUR

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta General de Accionistas de Grupo Insur, celebrada en Sevilla, ha ratificado la sucesión de la Presidencia Ejecutiva en la figura de Francisco Pumar, hasta la fecha director general de la compañía. Los accionistas han respaldado por unanimidad la propuesta del Consejo de Administración para ejecutar el traspaso de la presidencia de Ricardo Pumar tras 20 años al frente de la compañía.

Según ha informado Insur en una nota, Ricardo Pumar ha realizado su último discurso como presidente del Consejo de Administración de Grupo Insur con emoción y agradecimiento: "Durante los últimos veinte años he tenido la responsabilidad y el privilegio de presidir Grupo Insur, hemos cerrado el ejercicio de 2025, último año del plan estratégico con un elevado grado de ejecución y muy buenas cifras", ha destacado.

En ese sentido ha puesto en valor el proceso de transformación del grupo hacia una mayor eficiencia, resiliencia y sostenibilidad y la reputación del grupo. "Hoy Insur se encuentra en una posición sólida para seguir creciendo y crear valor a largo plazo", ha añadido. Además, ha tenido unas palabras de gratitud para el consejo y los accionistas por el "apoyo permanente" brindado durante estos 20 años. "Me retiro con la satisfacción de saber que la presidencia de Grupo Insur queda en las mejores manos y que lo llevará a cosechar grandes éxitos. Insur tiene una magnífica reputación y es un ejemplo de buen hacer en la sociedad ", ha finalizado Ricardo Pumar.

BENEFICIO RÉCORD Y NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 2026-230

Grupo Insur cerró el año 2025 con el beneficio neto más alto de su historia, 39,3 millones, un aumento del 60% con respecto al año anterior, así como una cifra de negocio de 238,6 millones de euros y un ebitda de 48,2 millones de euros, con incrementos del 28,4% y del 49,2% respectivamente con relación al año 2024. Gracias a este extraordinario desempeño, la junta general de accionistas ha aprobado las cuentas y el informe de gestión así como un dividendo por acción de 0,74 euros.

A ese respecto el nuevo presidente, Francisco Pumar --hasta el momento director general del grupo-- ha destacado que esas cifras avalan "un crecimiento sostenible de la compañía que ha consolidado su trayectoria gracias a un modelo de negocio fiable, transformador y con capacidad de crear valor para los accionistas". "Hemos cerrado el último ejercicio del Plan 2021-2025 con un beneficio neto récord, doblando casi el beneficio con el que partíamos en 2020, gracias la rentabilidad, disciplina financiera y calidad de los resultados", ha asegurado.

En la presentación del nuevo Plan Estratégico 2026-2030 ante los accionistas, Francisco Pumar ha desgranado las palancas de crecimiento claves para hacer de Grupo Insur una compañía más rentable, eficiente, competitiva y sostenible. "Partimos de unos cimientos sólidos, no estamos proyectando un plan sobre expectativas sino sobre una base contrastada; nuestro objetivo es convertirnos en referente nacional de sector con un modelo de gestión diferente y poniendo el objetivo principal en la satisfacción del cliente", ha reconocido.

Por último, el nuevo presidente ha detallado las grandes oportunidades que presenta el sector tanto en el mercado residencial como en terciario y de actividad patrimonial y ha señalado que el nuevo plan no arranca con intenciones sino con acciones ya en marcha. "Nos embarcamos en este plan como mucho trabajo avanzado, lo que nos va a permitir reducir unos de los principales riesgos de cualquier plan: el riesgo de ejecución. Nuestro enfoque se apoya en la diversificación de los negocios, la coinversión, la disciplina en la asignación de capital, la tecnología, la innovación y la industrialización", ha concluido Francisco Pumar.

Durante la junta también se ha aprobado una reducción del Consejo de Administración, la Memoria de Sostenibilidad, el Informe Anual de Gobierno Corporativo y las retribuciones de los consejeros así como las reelecciones y nombramientos de consejeros.

SOBRE GRUPO INSUR Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés. Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 124.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.200 plazas de aparcamiento.

En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.218 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 104.849 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 38.699 metros cuadrados están en desarrollo. Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas.