Interceptado en Albolote (Granada) con un cuchillo de grandes dimensiones y un serrucho junto a un cajero automático

Un cuchillo de grandes dimensiones, un pequeño serrucho y un cuchillo pequeño le fueron intervenidos por la Policía Local a un varón que mantenía una actitud inusual junto a un cajero de una entidad bancaria en Albolote.
ALBOLOTE (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)
La Policía Local de Albolote ha multado a un hombre al que interceptó junto a un cajero automático cuando portaba un cuchillo de grandes dimensiones y un serrucho y mantenía una actitud "inusual".
Así lo ha informado el cuerpo municipal de seguridad que señala que días atrás fue un vecino de la localidad del área metropolitana el que avisó a la Policía Local por la presencia de "un individuo junto al cajero de una entidad bancaria, mostrando una actitud inusual y portando un cuchillo de grandes dimensiones".
Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que el varón portaba no solo un cuchillo de gran tamaño, sino también otro de menor dimensión y un pequeño serrucho. Ante esta situación, y priorizando la seguridad ciudadana, se le intervinieron estos objetos.
Los agentes municipales lo denunciaron por infracción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana por portar en la vía pública objetos potencialmente peligrosos, generando riesgo para la seguridad ciudadana.