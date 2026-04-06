La investigación descarta la participación de terceras personas en la muerte del joven del Lago Azul de Córdoba

Archivo - El Lago Azul de Córdoba. (Imagen de archivo). - EUROPA PRESS/COSMOS - Archivo

CÓRDOBA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La investigación de la Policía Nacional ha desvelado que el cuerpo sin vida del joven desaparecido desde la jornada del pasado sábado y hallado este domingo en el Lago Azul, en Córdoba capital, no presenta signos de violencia y han descartado la participación de terceras personas en los hechos, según las primeras pesquisas confirmadas por fuentes del caso.

Según han informado fuentes policiales, el hallazgo del cadáver se ha producido a las 11,00 horas del domingo por parte de la Unidad Subacuática del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional. Horas más tarde, tras las comprobaciones oportunas, las autoridades han confirmado que el cuerpo corresponde al joven desaparecido.

Al respecto, los investigadores llevan a cabo las gestiones necesarias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. La familia de la víctima denunció su desaparición a las 19,30 horas del sábado. Desde ese momento, los efectivos policiales desplegaron de inmediato por la zona para dar con su paradero.

Asimismo, la Policía explicó que una de las líneas de la investigación llevó a buscar en el entorno del Lago Azul y se han utilizado diferentes unidades policiales para intentar localizarlo, entre ellos, efectivos tanto por tierra como por agua. De hecho, en la mañana del domingo se reinició el dispositivo de búsqueda con medios subacuáticos.