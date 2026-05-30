Investigada una persona en Córdoba como presunta autora de un incendio forestal

Zona afectada por un incendio en Córdoba. - GUARDIA CIVIL

HORNACHUELOS (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de Hornachuelos (Córdoba), ha procedido a la investigación de una persona por la comisión de un delito de incendio forestal. La investigación se inició el pasado día 18 de abril tras tener conocimiento la Central Operativa de Servicios, en adelante (COS-062) de la existencia de un incendio forestal en el arroyo de San Jerónimo del término municipal de Córdoba.

Tal y como ha emitido la Benemérita en una nota, inmediatamente, el COS-062 pasó el aviso a la Patrulla del Seprona de Hornachuelos, quienes inmediatamente se trasladaron al lugar indicado, donde tras dar por extinguido el incendio, se inició la pertinente investigación para averiguar las causas por las que se había iniciado.

En concreto, el incendio afectó a una "amplia extensión de vegetación de ribera" de un arroyo cercano y a varias especies arbóreas de álamo blanco y cañas. El desarrollo de la investigación, permitió comprobar que el fuego se había iniciado tras la quema de restos de poda que se había realizado en la zona donde se había producido el incendio.

Ante ello, se procedió a la investigación del presunto autor de la quema de restos de poda como presunto autor de un delito de incendio forestal. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Córdoba y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.