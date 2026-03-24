Investigan el hallazgo del cadáver de una persona cerca de un arroyo en las afueras de Córdoba

Archivo - Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación este martes ante el hallazgo del cadáver de una persona, en avanzado estado de descomposición, junto al arroyo de las Coronadas en la zona de Torre de la Barca, en el término de Córdoba capital.

Según han informado fuentes cercanas al caso, un particular ha alertado pasadas las 14,00 horas de que estaba en la citada zona el cuerpo de una persona fallecida, momento en el que se han activado los distintos protocolos.

En este sentido, han trabajado en el lugar los agentes de Policía Nacional y Local, así como los bomberos, al tiempo que han abierto las diligencias correspondientes para identificar el cadáver y esclarecer las causas de la muerte.