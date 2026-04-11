El IPEP de Jaén estrenará el lunes su denominación 'Juan Eslava Galán' en un acto que contará con el escritor

Archivo - Fachada del Instituto Provincial de Educación Permanente de Jaén. - IPEP - Archivo

JAÉN 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Provincial de Educación Permanente (IPEP) de Jaén estrenará el 13 de abril su denominación específica 'Juan Eslava Galán' en un acto que contará con el propio escritor.

De esta forma, se "dará carta de naturaleza" al nuevo nombre, que el centro ya tiene oficialmente desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 27 de febrero, según ha indicado a Europa Press el jefe de Estudios, Ángel Santiago.

Culminaba así un proceso que comenzó el año pasado a "iniciativa de algunos profesores" para dotar el IPEP de una denominación específica, para lo que se plantearon "dos propuestas de personas relevantes de la tierra".

En la votación del claustro, se aprobó la del escritor de Arjona, algo que también se refrendó en el consejo, de modo que se trasladó a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación para su tramitación administrativa.

Con ello, el IPEP "rinde homenaje" a este reconocido autor jiennense, que posee una amplia trayectoria avalada por diversos premios y reconocimientos. Entre ellos, figura el Premio Planeta con su novela 'En busca del unicornio' o la Medalla de Andalucía concedida por la Junta en su categoría de plata.

Un gesto por el que Eslava Galán ha trasladado su satisfacción y agradecimiento al IPEP de Jaén, donde estará presente el próximo lunes en el acto que supondrá la inauguración formal de la nueva denominación del centro.

Situado en la calle Marqués de la Ensenada, en el Polígono del Valle, este instituto se dedica, fundamentalmente, a la formación de personas adultas que, por diversas razones, interrumpieron el proceso educativo convencional y quieren retomarlo. En este sentido, Santiago ha valorado que se trata de "un centro de segundas oportunidades", ya que permite alcanzar una titulación que luego abre otras puertas.

Su claustro está formado por 28 profesores y cuenta con cerca de 800 alumnos, a los que se imparte enseñanza tanto en modalidad presencial como semipresencial y a distancia. Algo que también facilita compaginarla, por ejemplo, con trabajos u otras obligaciones.

Ofrece ESO y Bachillerato, así como "preparación específica para las pruebas libres" de estos dos niveles educativos, además de las que dan acceso a FP de grado superior y a la universidad, dirigida a mayores de 25 y 45 años.

Esta diversidad de opciones en el IPEP explica en buena medida el carácter "heterogéneo" de su alumnado, entre el que también se incluyen "menores con medidas judiciales" e internos del centro penitenciario de Jaén.