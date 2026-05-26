Isabel Rodríguez rechaza el "modelo fallido" de Feijóo y le afea que el PP "se niega" a congelar alquileres en Andalucía

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una reunión entre el Ministerio y los agentes sociales, en la Casa de la Arquitectura, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (Foto de archivo). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reprochado este martes al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, el "modelo fallido" que, en su opinión, defiende su partido, así como le ha afeado que el PP "se niega" a que se puedan estar "congelando los alquileres" en Andalucía, donde los 'populares' gobiernan la Junta.

Isabel Rodríguez ha reaccionado así, a través de un 'hilo' en su cuenta en la red social 'X', a una visita que el presidente nacional del PP ha realizado este martes a unas viviendas de promoción oficial en Sevilla capital, desde donde Feijóo ha denunciado el "desastre sin paliativos" de la política "intervencionista" del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la vivienda.

Además, el líder del PP ha manifestado este martes que es posible construir un millón de viviendas nuevas en España "en una legislatura" y crear "más de 500.000 puestos de trabajo", y ha reivindicado la política de vivienda del gobierno local de Sevilla, dirigido por el 'popular' José Luis Sanz, como un "buen ejemplo" no solo "para el conjunto de Andalucía, sino de España".

La ministra ha replicado que "Feijóo miente, y además olvida que en Andalucía hoy se podrían estar congelando los alquileres", pero "el PP se niega" a ello, según ha criticado.

De igual modo, Isabel Rodríguez ha advertido de que la comunidad autónoma andaluza tiene "más de 25.000 pisos turísticos ilegales que podrían cerrar ya", y que "las viviendas públicas que ha visitado en Sevilla" el presidente del PP "pasarán a manos privadas en unos años".

"La propuesta de Feijóo y el PP es volver a un modelo fallido que ya nos llevó a la ruina en el pasado", ha sostenido la ministra, que ha añadido que dicho modelo se caracteriza por una "liberalización de suelo sin control", un "'pelotazo' con las viviendas protegidas", y por un "deterioro de lo público para que siempre ganen los de siempre".

Frente a ello, la ministra ha remarcado que el "modelo" del Gobierno de Pedro Sánchez es "el del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030", basado en "más construcción de viviendas protegidas para siempre, más rehabilitación para tener mejores viviendas", y "más protección y transparencia para no dejar a nadie atrás", según ha puesto de relieve.