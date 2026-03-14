IU Jaén elige a Laura Cerezuela como candidata para las próximas elecciones andaluzas en la coalición Por Andalucía

La candidata para las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía dentro de la coalición Por Andalucía, Laura Cerezuela. - IZQUIERDA UNIDA JAÉN

JAÉN 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de Izquierda Unida (IU) en Jaén ha aprobado la designación de Laura Cerezuela Expósito como candidata para las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía dentro de la coalición Por Andalucía. La decisión ha sido adoptada por la colegiada provincial de la organización, que ha valorado "su trayectoria política, su compromiso social y su fuerte vinculación con la provincia de Jaén".

Tal y como ha precisado la formación en una nota, Cerezuela es actualmente secretaria de Organización de IU en la provincia de Jaén y portavoz municipal de IU en el Consistorio de Linares (Jaén), donde ha desarrollado una "intensa labor política" en defensa de los servicios públicos y de los intereses de la ciudadanía.

Nieta de dos militantes comunistas de Linares, Laura Cerezuela forma parte de una generación de militantes comprometidos con la justicia social, la igualdad y la defensa de lo público. Su trayectoria política y personal está marcada por su implicación en causas sociales como la defensa de la educación y la sanidad públicas, así como por su solidaridad con el pueblo palestino.

En contexto, Cerezuela compagina actualmente su actividad política con la preparación de oposiciones, manteniendo un perfil cercano a la realidad cotidiana de muchas personas jóvenes de la provincia que luchan por construir su futuro.

Tras su designación, la candidata ha agradecido la confianza depositada por la organización y ha afirmado que afronta esta responsabilidad "con ilusión, con humildad y con un enorme sentido de responsabilidad hacia nuestra provincia".

"Jaén necesita volver a creer en sí misma. Tenemos recursos, talento y una enorme capacidad de trabajo, pero durante demasiado tiempo hemos sufrido abandono institucional y falta de planificación. Es el momento de poner a Jaén en el centro de las políticas andaluzas", ha señalado.

Cerezuela ha defendido también la necesidad de impulsar un verdadero proceso de reindustrialización de la provincia, especialmente en comarcas golpeadas por el desempleo y la pérdida de tejido productivo.

"No podemos permitir que provincias como la nuestra sigan perdiendo oportunidades mientras se concentran inversiones en otros territorios. Jaén necesita industria, empleo digno y un proyecto para que nuestros jóvenes no tengan que marcharse", ha valorado.

Asimismo, la candidata ha asegurado que su forma de hacer política estará basada en la cercanía con el territorio y la escucha activa de los municipios de la provincia. "Mi compromiso es recorrer los pueblos de Jaén, escuchar a sus vecinos y llevar sus problemas y propuestas al Parlamento andaluz. La política no puede hacerse desde los despachos ni desde la distancia", ha precisado.

En este sentido, ha querido poner también el foco en la importancia del mundo rural, que considera "una pieza fundamental para el futuro de la provincia". "Nuestros pueblos sostienen una parte esencial de nuestra identidad, de nuestra economía y de nuestro paisaje. Defender el mundo rural es defender servicios públicos de calidad, oportunidades para vivir y trabajar en nuestros municipios y políticas que frenen la despoblación", ha agregado.

Al hilo, ha querido hacer un llamamiento a la juventud jiennense, una generación que, según ha señalado, "merece algo más que tener que marcharse para poder desarrollar su proyecto de vida". "Tenemos jóvenes preparados, con talento y con ganas de quedarse en su tierra. Nuestra responsabilidad es construir las condiciones para que puedan hacerlo, con empleo digno, vivienda accesible y oportunidades reales", ha añadido.

Cerezuela ha subrayado que su trabajo institucional estará guiado por el interés de la ciudadanía. "Mi obediencia no va a ser partidista, sino al pueblo de Jaén. Quiero ser una voz útil para esta provincia, una parlamentaria pegada al territorio, que defienda a nuestra gente frente al abandono y que trabaje para que Jaén tenga el futuro que merece".

En suma, la designación de Cerezuela se produce tras la renuncia de la anterior candidata por motivos personales, un relevo que desde IU se afronta "con normalidad organizativa y con el objetivo de seguir fortaleciendo el proyecto político de la coalición Por Andalucía en la provincia de Jaén".