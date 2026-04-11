Jaén acoge el II Encuentro Nacional de Asociaciones de Mujeres - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Jaén, Eva Funes, ha participado este sábado en la clausura del II Encuentro Nacional de Asociaciones de Mujeres que, bajo el lema 'Juntas hacemos historia', se ha celebrado en el Salón Mudéjar del Patronato de Cultura promovido por la asociación de Mujeres Progresistas Contra la Discriminación y la Violencia de Género que celebra sus 25 años de vida.

Según una nota del ayuntamiento, este encuentro ha servido para intercambiar ideas entre asociaciones de mujeres de distintos puntos de la provincia, Andalucía y España, con líneas muy concretas de trabajo como los programas en marcha para el impulso de iniciativas que fomenten la igualdad y contra la violencia machista.

Ha habido debates también sobre el liderazgo de las mujeres, la importancia de fortalecer el tejido asociativo "y su apoyo en momentos en los que hay amenazas desde distintos estamentos de retroceso en derechos ya conseguidos y que deben consolidarse".

Funes ha felicitado a Mujeres Progresistas por alimentar esa "necesaria coordinación entre entidades que sirven para nutrirse de nuevas ideas que poner en práctica" y ha destacado la fortaleza de la entidad que sigue siendo una referencia social 25 años después de sus inicios.