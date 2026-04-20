Jaén entrega los premios del Concurso de Belenes ‘Ciudad de Jaén’ y destaca la participación de 26 propuestas

Foto familiar de los premiados en el Concurso de Belenes 'Ciudad de Jaén'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Espejo, ha asistido a la entrega de los premios del Concurso de Belenes 'Ciudad de Jaén', organizado por el Patronato Municipal de Cultura, destacando la participación de 26 belenes en esta edición. El acto ha contado con la presencia del presidente de la Asociación de Belenistas, Jesús Pegalajar, así como del jurado del certamen, integrado por Alfonso González, Ruperto Mercado y Juan Cardona, colaboradores del concurso.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la apertura del acto ha incluido la proyección de un vídeo en el que se ha puesto en valor la consolidación de esta tradición en la capital jiennense, resaltando la implicación de la sociedad en la conservación de estos nacimientos.

Tras la lectura del acta del jurado se ha procedido a realizar la entrega de premios. En la modalidad de asociaciones, el primer premio, dotado con 500 euros, ha sido entregado a la AVV Europa. El segundo, de 200 euros ha sido para la AVV Puerta de Martos y el tercero por valor de 100 euros ha sido entregado a la AVV El Tomillo.

En la categoría instituciones, el primer premio, dotado con 500 euros, ha sido para la Iglesia El Salvador, el segundo de 200 euros se ha entregado a la Ilustre, Pontificia y Real Cofradía de Nuestra señora de la Capilla y el tercero de 100 euros ha sido para la parroquia Cristo Rey.

En la modalidad de familias y particulares, el primer premio ha sido para el Belén de Tomás Díaz Hoyofrío, dotado con 500 euros. El segundo premio ha recaído en Asensio Gómez Quesada, dotado con 200 euros y el tercer premio de 100 euros ha sido para Alba Díaz Morales.

En la modalidad de establecimientos comerciales, el primer premio de 500 euros ha recaído en Raquel Colmenero, de Persianas Colmenero. El segundo premio ha sido para Juan Manuel Cardeña, dotado con 200 euros y el tercero por valor de 100 euros ha sido entregado a Stephanie Navarro Castillo.

Además, en la modalidad de centros docentes, el primer premio, dotado con 500 euros ha sido para Divino Maestro. El segundo premio valorado en 200 euros ha sido entregado a Santa María de los Apóstoles y el tercer premio de 100 euros ha recaído en el CPD Monseñor Miguel Castillejo 'Fundación Vera-Cruz'.

La concejala de Cultura ha dado la enhorabuena a los 26 belenes que han participado en esta edición "por contribuir y promocionar el Belenismo en la capital, y perseverar en la transmisión a futuras generaciones de este conocimiento, arte y oficio tradicional ancestral tan digno y merecido de conservación". Asimismo, ha aplaudido a los premiados "pues habéis demostrado que Jaén cuenta con una gran cantera de artistas creativos".

Espejo ha destacado la implicación de la Asociación de Belenistas 'Santo Rostro', encabezada por Jesús Pegalajar y ha agradecido a los miembros del jurado, a Alfonso González, Ruperto Mercado y Juan Cardona "y a todos los que conforman dicha asociación, su implicación con esta actividad".

Con todo, ha expresado que el Patronato municipal de Cultura "irá siempre de su mano y contribuirá en la promoción del Belenismo como hasta ahora, pues se ha convertido en una de las actividades principales culturales del año y sin la complicidad de la ciudadanía representada en dicha asociación, esta tradición no iría a más".