Jaén inaugura el Carmen de la calle Elvin, su segunda sala de estudio en el casco antiguo con espacios culturales

Inauguración de la sala de estudio del edificio del Carmen de la calle Elvin. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha puesto este jueves en servicio el edificio del Carmen de la calle Elvin, en el casco antiguo de la ciudad y que alberga la segunda sala de estudio de la ciudad. Este Carmen se trata de un edificio de aproximadamente 1.000 metros cuadrados recientemente recuperado en el casco antiguo y rehabilitado como centro sociocultural y educativo a cuya jornada de puertas abiertas ha asistido el alcalde de la ciudad, Julio Millán y concejales y concejalas del equipo de Gobierno.

Según ha detallado el Consistorio, la nueva instalación cuenta con una sala con capacidad para 32 usuarios, integrada en un conjunto de tres salas que permitirán ofrecer servicio simultáneo a hasta 96 personas en función de la demanda. Esta ampliación responde al incremento de usuarios registrados en el sistema de reserva digital, que actualmente alcanza los 1.386 usuarios activos durante el mes de marzo en la aplicación Nearkey, utilizada ya en la sala de estudio del Bulevar y que permite tanto la reserva de espacios como el acceso y apertura remota de las instalaciones.

El nuevo equipamiento podrá ser utilizado también por asociaciones vecinales y culturales de la zona. Además, en el edificio prestará servicio el centro de control de la empresa pública de aparcamientos Epassa, que será la encargada de atender el inmueble. Desde estas instalaciones se llevará a cabo la supervisión y gestión de los distintos parkings públicos de la capital durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El inmueble dispone igualmente de salas polivalentes destinadas a la realización de talleres y exposiciones, así como de una oficina de control de servicios. A ello se suman varias terrazas ajardinadas en diferentes alturas que funcionan como miradores hacia la Catedral y el casco antiguo.