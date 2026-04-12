Jaén Merece Más apoya a la plataforma de la sanidad y luchará por "mejoras" para la provincia

Miembros de Jaén Merece Más en la movilización de Mareas Blancas - JAÉN MERECE MÁS

JAÉN 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más ha participado, "a título individual y sin pancartas políticas" en la marcha en defensa de la sanidad convocada por Mareas Blancas y la Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública y de Calidad en Jaén.

En un comunicado, Jaén Merece Más ha señalado que pone el foco en "atender a los representantes de estas plataformas ciudadanas como auténticos protagonistas de la organización de estas movilizaciones de exigencia y sensibilización social".

Al respecto, ha hecho un llamamiento para "la mejora urgente en la asistencia primaria" y para que la provincia tenga una declaración específica de puestos de difícil cobertura sanitaria a la que "el PP se comprometió por escrito" con el partido en 2023, con el fin de que se aumente el número de sanitarios en todas sus ramas y especialidades.

El presidente de JM+, Juanma Camacho, ha recordado que este punto "totalmente necesario para los ciudadanos de Jaén sigue sin cumplirse pese a que la provincia ha vuelto a quedar a la cola de Andalucía en cuanto al número de médicos por habitante, lo que conlleva tanto una mayor presión de carga de trabajo para los facultativos jiennenses como una mayor lista de tiempos de espera para los pacientes, generando una brecha en los tiempos de atención entre los jiennenses y el resto de andaluces".