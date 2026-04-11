Jaén Merece Más se presenta como "la fuerza determinante que revierta el olvido" de Junta hacia la provincia

Equipo de Jaén Merece Más - JAÉN MERECE MÁS

JAÉN 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El partido Jaén Merece Más (JM+), que concurre a las elecciones autonómicas del 17 de mayo con una candidatura por la provincia, se presenta como "la fuerza determinante para la conformación" del próximo Gobierno andaluz y que se acabe con el "olvido" hacia la provincia.

En un comunicado, la formación denuncia la "dejación de funciones" con la provincia sufrida durante 40 años de gobiernos del PSOE y casi una década del PP, periodos en los que los indicadores provinciales no solo "no han mejorado, sino que han situado a Jaén en una posición crítica".

"Jaén vuelve a estar a la cola en número de médicos por habitante, lo que genera las listas de espera más largas de Andalucía, y ha sido la provincia con menos inversión en obra pública durante el último año", según este partido, que ha añadido que quiere "llegar al Parlamento para luchar por la dignidad de Jaén y corregir estos desequilibrios en empleo, sanidad, comunicaciones y transporte".

Desde JM+ subrayan que, si bien las políticas llevadas a cabo en Andalucía han permitido que la comunidad autónoma "avance y progrese en términos generales, logrando resultados positivos en economía, creación de empleo e inversión en infraestructuras, la provincia de Jaén ha quedado sistemáticamente descolgada de este progreso, mientras el resto de Andalucía crece".

Para lograr este cambio, JM+ ha desplegado "una maquinaria electoral encabezada por el ingeniero Luis García Millán como candidato a la presidencia de la Junta". El equipo operativo está liderado por José María Mesbailer, coordinador general y jefe de campaña, mientras que el presidente del partido, Juanma Camacho, asume la responsabilidad del 'Programa de Acción Política' y la representación ante la Junta Electoral.

