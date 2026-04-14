La JEA acuerda exponer al público "durante las 24 horas después de las elecciones" el acta del escrutinio de cada mesa

Archivo - Una persona vota en un colegio electoral en las últimas elecciones. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha decidido este martes que el acta de escrutinio de cada mesa electoral, que se fija en la parte exterior o en la entrada del local, "deberá permanecer expuesto al público al menos durante las 24 horas siguientes a la jornada de votación".

Así se recoge en un acuerdo de la Junta Electoral de Andalucía, consultado por Europa Press y con fecha de este martes, 14 de abril tras el escrito presentado por la Asociación Observatorio para la Transparencia Electoral (OPTE) en el que ha solicitado información sobre la exposición del acta de escrutinio y el carácter público del escrutinio general. Ambos aspectos recogidos en los artículos 98.1 y 103.2 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (Loreg).

En el documento, la Junta Electoral andaluza ha señalado que el artículo 98.1 de la Loreg "no concreta el plazo de exposición", un aspecto que la institución ha "considerado conveniente fijar".

Por otro lado, en relación a la petición referida al artículo 103.2, la JEA ha remarcado la "claridad" del mismo que recoge que "el escrutinio general es un acto único y tiene carácter público". Por ello, la solicitud realizada por OPTE "no precisa aclaración".

A finales de marzo, la Junta Electoral Central decidía dejar en suspenso sus resoluciones autorizando el uso de la versión digital del Documento Nacional de Identidad (DNI) para acreditarse a la hora de votar en unas elecciones, permitida desde el pasado septiembre.

Las elecciones andaluzas serán las primeras en las que se aplique una medida que estará en vigor mientras no se garantice que el control de verificación sea "suficientemente seguro", tras la petición realizada por el PP.