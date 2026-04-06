JEA desestima denuncia del PSOE-A sobre declaraciones de Moreno en visitas a hermandades en Semana Santa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su asistencia a la Semana Santa en Cádiz, el 31 de marzo de 2026 - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha desestimado una denuncia interpuesta por el PSOE-A contra el presidente andaluz y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, por las manifestaciones que realizó durante sus visitas a hermandades en la Semana Santa en Cádiz y Málaga y su distribución en las redes sociales oficiales de la Junta y en Canal Sur Televisión.

El PSOE-A planteaba en su denuncia que esos hechos atentaban contra el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y, por ello, pedía que se declararan como "contrarios a la vigente normativa electoral, se adoptaran las pertinentes medidas cautelares, se requiera a los denunciados para que cesen en su actividad y, en su caso, se incoen los correspondientes procedimientos sancionadores".

Sin embargo, la Junta Electoral de Andalucía ha emitido una resolución --consultada por Europa Press-- en la que desestima la denuncia y, tras ello, el PSOE-A tiene la posibilidad de interponer recurso, que será resuelto por la Junta Electoral Central (JEC).

Según la JEA, las declaraciones de Moreno objeto de la denuncia "consistieron en meras manifestaciones genéricas que, en unos casos, tienen un carácter promocional de la Semana Santa de Cádiz, y, en otros, ensalzan momentos, valores, emociones y vivencias vinculados a la celebración de la Semana Santa, especialmente la de Málaga".

Unas palabras, que según se señala en la resolución de la JEA, no contienen "una petición expresa del voto" ni en ellas se hace "publicidad de logros del gobierno ni se incluyan mensajes de carácter electoralista".

"Acudiendo a la jurisprudencia, no nos encontramos ante actos de reclamo electoral a base de exponer los logros de la gestión realizada", según la Junta Electoral de Andalucía, que entiende que "tampoco se advierte vulneración del principio de neutralidad en la inclusión en la cuenta oficial de la Junta de Andalucía de expresiones como 'La Semana Santa, seña de identidad de Andalucía' o 'Poder vivir aquí nuestras tradiciones es algo único".

"Se trata de declaraciones que ensalzan la Semana Santa, realizadas además en el contexto de la celebración de la propia Semana Santa, sin que de ellas pueda deducirse petición expresa de voto, publicidad de logros o mensajes de connotaciones electoralista emitidos con la finalidad de movilizar a los votantes en uno u otro sentido", según insiste la JEA.

Para la Junta Electoral, la denuncia del PSOE-A parece tener "como finalidad predominante criticar la estrategia de comunicación" de Moreno por venir centrada, en opinión del citado partido, "en mensajes de tono identitario o emotivo".

No obstante, la Junta Electoral señala que no le corresponde emitir "juicio alguno sobre tal opinión, ya que no es función de este órgano determinar la estrategia de comunicación que cada partido político o cargo público deba utilizar".

Asimismo, entiende que las afirmaciones del PSOE-A sobre la existencia de "una estrategia planificada de comunicación institucional para promocionar la imagen del titular del poder ejecutivo no constituyen sino hipótesis y suposiciones para las que el partido político denunciante no aporta ningún elemento objetivo que las fundamente con el grado de certeza exigible en términos jurídicos".

Sobre la denuncia del PSOE-A de que Canal Sur Televisión emitiera en el espacio informativo Noticias 2 del 31 de marzo de 2026 un intervalo con el contenido "Anuncio electoral de Juanma Moreno en Cádiz: trabajar para que la Semana Santa de Cádiz sea declarada de Interés turístico internacional", la JEA indica que "no se ha encontrado en el intervalo seleccionado por el partido político denunciante ningún mensaje que advierta expresamente de ningún anuncio electoral".

