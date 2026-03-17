Juan Fernando López Aguilar y Javier Rosa, entre los reconocidos con los V Premios Bluescazorla Blues Battle

Archivo - El diputado del Parlamento Europeo Juan Fernando López Aguilar/Archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

CAZORLA (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

Los V Premios Bluescazorla Blues Battle en el marco del VIII Bluescazorla Blues Battle, que se celebrará en Cazorla (Jaén) los días 9, 10 y 11 de abril, reconocerán este año a Juan Fernando López Aguilar, Quini Almendros, Javier Rosa y el Tomate Blues Festival.

Estos galardones que entrega el Ayuntamiento de Cazorla distinguen cada año a personalidades, proyectos e iniciativas que han contribuido de manera significativa a la difusión de la música en directo y al fortalecimiento del tejido cultural vinculado al blues, el rock y las músicas de raíz.

Juan Fernando López Aguilar recibirá el Premio Embajador de la Música y la Cultura. López Aguilar fue ministro de Justicia del Gobierno de España entre 2004 y 2007 y actualmente es diputado por el PSOE en el Parlamento Europeo. Con este reconocimiento, la organización quiere destacar no solo su trayectoria pública, académica y jurídica, sino también su conocida vinculación personal con la música y su defensa de la cultura como herramienta de cohesión social.

A lo largo de su carrera ha mostrado una especial sensibilidad hacia las distintas expresiones artísticas y hacia el papel que la cultura desempeña en la construcción de sociedades más abiertas y participativas, una visión que, según se ha indicado desde el Ayuntamiento, conecta con el espíritu del Bluescazorla Blues Battle.

El músico Quini Almendros será distinguido con el Premio Raíces del Blues, en reconocimiento a una trayectoria de más de tres décadas dentro de la industria musical. Nacido en París en 1967, ha desarrollado su carrera como compositor, productor, guitarrista y músico de sesión en numerosas formaciones. Ha formado parte de proyectos y bandas como La Guardia, Mezcal, Edad de Bronce o Quini & Ihmaele.

Como compositor y coautor ha participado en algunas de las canciones más emblemáticas del pop y rock español, entre ellas 'Mil calles llevan hacia ti', además de otros temas como 'Cuando brille el sol', 'La carretera' o 'No sé dónde estoy', incluidos en discos que alcanzaron certificaciones de oro y platino. Según datos de la SGAE, su trabajo como autor ha contribuido a la venta de más de 600.000 discos, a lo que se suma una intensa labor como productor y colaborador en numerosas grabaciones discográficas.

Por su parte, el Tomate Blues Festival recibirá el Premio Corazón del Blues, un reconocimiento con el que el Bluescazorla Blues Battle quiere poner en valor la destacada trayectoria de este evento en la promoción de la música en directo y su contribución al impulso de la cultura como espacio de encuentro y cohesión social.

El festival, que se celebra en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), está coorganizado por el Ayuntamiento de la localidad y una asociación cultural, consolidándose con los años como una cita comprometida con la difusión del blues, el rock, el rhythm & blues y el folk, además de generar espacios de intercambio cultural entre artistas y público.

Asimismo, el fotógrafo Javier Rosa será reconocido con el Premio a la Excelencia en Fotografía Musical y Difusión Cultural, un galardón que pone en valor su trayectoria documentando la música en directo y su aportación a la memoria visual de conciertos y festivales. Su trabajo ha sido publicado en medios especializados y ha acompañado giras de artistas nacionales e internacionales, capturando con una mirada artística propia la emoción, la energía y la autenticidad del directo.

El alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, ha subrayado la importancia de estos premios dentro de la estrategia cultural del municipio. El alcalde ha señalado además que Cazorla se ha consolidado como un punto de referencia para los amantes del blues y de la música en vivo, y que estos premios "son también una forma de agradecer el trabajo de quienes, desde la música, el periodismo, la fotografía, la gestión cultural o el asociacionismo, hacen posible que este ecosistema cultural siga vivo".