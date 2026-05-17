A juicio este lunes por apuñalar a un hombre a la salida de un pub en Granada capital

Archivo - Sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia de Granada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto juzgar este lunes a un hombre que intentó matar a navajazos a otro a las puertas de un pub en la capital granadina en octubre de 2024.

La Fiscalía pide para el encausado ocho años de cárcel y prohibición de acercarse a su presunta víctima a menos de 200 metros durante diez años.

En el escrito de acusación se refiere que los hechos ocurrieron la madrugada del 27 de octubre de 2024 en la zona exterior a un pub en la ciudad nazarí donde el encausado discutió "a causa de desavenencias anteriores no aclaradas".

Durante la discusión el acusado le dio un empujón y esgrimió una navaja con la que agredió a la víctima en dos ocasiones en la zona del pecho y el estómago "con ilícito ánimo de acabar con su vida".

La víctima requirió de diversos tratamientos "suponiendo un grave riesgo para su vida las lesiones del hemitórax derecho e izquierdo, que ocasionaron un derrame pleural bilateral".

Para el fiscal, el acusado es autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, y por ello le pide ocho años de prisión y prohibición de aproximarse a menos de 200 metros a la víctima y comunicarse con ella durante diez años.

También apunta a la sustitución de la pena de cárcel por la expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada durante diez años, cuando el acusado, que se encuentra actualmente en prisión, acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional.

Además, la Fiscalía pide que el acusado indemnice por 2.228,77 euros a la víctima, así como en la cantidad de 1.018,81 euros por la secuela por un perjuicio estético ligero.