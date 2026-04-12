A juicio en mayo el acusado de matar a un hombre en Atarfe (Granada) en presencia de su hija de tres años

Archivo - Varios furgones de la Policía Nacional en la Real Chancillería de Granada el pasado febrero con motivo del juicio por el crimen de Atarfe. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular enjuiciará en mayo en la Audiencia de Granada al acusado de matar, en enero de 2024, a un hombre de 35 años en Atarfe al que disparó en la cabeza en presencia de su hija de tres años.

La Fiscalía solicita una pena de 31 años y medio de cárcel para el presunto asesino, al que también atribuye un delito de lesiones psíquicas a tenor de los daños psicológicos que esta situación traumática ha provocado tanto en la menor que presenció el crimen como en su otra hermana.

El juicio tuvo que aplazarse por el temporal del pasado febrero y, después, por la presencia "injustificada" del letrado de la defensa. De hecho, antes de volverlo a suspender, el tribunal dedujo testimonio contra él por obstrucción a la justicia.

Ahora la Sección Primera de la Audiencia Provincial ha fijado las sesiones del 25 al 29 de mayo, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Los hechos ocurrieron sobre las 13,30 horas del 16 de enero de 2024. La víctima, de 35 años, se encontraba sentado en su furgoneta hablando con unos vecinos en la Placeta del Campo de Fútbol viejo de Atarfe. En el asiento trasero se encontraba su hija pequeña, de tres años.

El acusado se acercó caminando hasta el vehículo portando una pistola con la que presuntamente apuntó directamente a la cabeza de la víctima y efectuó tres disparos a muy corta distancia que le provocaron la muerte.

La niña presenció el crimen desde el asiento trasero y sobre ella cayeron cristales y restos de sangre. Desde que ocurrieron los hechos se encuentra en tratamiento psicológico y también su hermana ha sufrido daños psicológicos, según señala la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

Mantiene la Fiscalía que esta situación traumática ha tenido "repercusiones importantes para ambas", que presentan un daño global, psicológico y moral "de entidad grave que implicará la movilización de múltiples recursos psíquicos y vitales así como de tratamiento prolongado para la asimilación" de lo ocurrido.

En el momento de su detención, al acusado le fue intervenida la pistola que presuntamente usó para el crimen y para la que no tenía licencia.

El Ministerio Fiscal solicita que sea condenado a 24 años de prisión por el delito de asesinato; a otros dos años y medio por la tenencia ilícita de armas y a otros cinco años más por el delito de lesiones psíquicas.

A ello suma otro diez años de libertad vigilada y la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 200 metros de la viuda del fallecido y sus dos hijas menores durante 25 años.

En el ámbito de la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que la menor que presenció el crimen sea indemnizada en 250.000 euros; la otra hermana en 200.000 y la viuda en 150.000 euros.