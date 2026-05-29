La Junta abre una investigación para conocer por qué suenan canciones de Bad Bunny en las pizarras digitales

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SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Técnicos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional están trabajando desde este pasado jueves en averiguar si se ha hackeado o no el sistema informático de las pizarras digitales de centros e institutos, en los que han sonado canciones de Bad Bunny en medio de las clases.

Fuentes de la Consejería han informado a Europa Press de que este episodio se registró este pasado jueves y este mismo viernes. "Están los técnicos trabajando para averiguar el origen", apuntan las citadas fuentes.

La Administración educativa andaluza mantiene pues abierta una investigación a fin de poder esclarecer dónde está la falla que está permitiendo que en las pizarras digitales suenen canciones de Bad Bunny en las aulas cuando en ellas se están dando clases o haciendo exámenes.