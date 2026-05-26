La Junta analiza este miércoles las ayudas de 2026 por la paralización temporal de la flota pesquera andaluza

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. (Foto de archivo).- JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz analizará este miércoles, 27 de mayo, en su reunión semanal, la convocatoria de ayudas para 2026 destinada a compensar la paralización temporal de la actividad de la flota pesquera y marisquera con puerto base en Andalucía. Estas subvenciones, impulsadas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, se enmarcan en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020).

Según recoge el orden del día de la sesión, consultado por Europa Press, el Ejecutivo autonómico también abordará el posicionamiento y la participación internacional de Andalucía en materia de turismo sostenible, innovación y gobernanza turística basada en datos.

Asimismo, el Gobierno andaluz tomará conocimiento de la Memoria Anual de Actividades del Consejo Económico y Social de Andalucía correspondiente al año 2025.

Entre los asuntos previstos figura también el análisis del Programa de Refuerzo Educativo en periodo estival para el curso 2025/2026.