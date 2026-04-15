La Junta de Andalucía acusa a Bolaños de "atacar" al juez del caso Begoña Gómez por "interés partidista"

Archivo - El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (d), el consejero de Justicia, Administración local y Función Publica, José Antonio Nieto (i). A 22 d noviembre de 2024, en Córdoba (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha acusado al ministro Félix Bolaños de "atacar" al sistema judicial con sus críticas al juez Juan Carlos Peinado por el caso Begoña Gómez, esposa del presidente, defendiendo que su opinión es compartida por una "amplísima" mayoría social e ironizando con que "afortunadamente hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII".

"Todas las instituciones serias de este país piensan que no es de recibo que el ministro ponga en tela de juicio" al sistema que "está obligado a defender", ha apuntado Nieto en declaraciones a los medios con motivo de su participación en unas jornadas sobre los diez años de mediación de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

"Es un error que debe corregir. Es una posición equivocada", ha rematado el consejero de Justicia que, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno, señaló que "afortunadamente, hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII, y por tanto tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho", ha señalado durante su intervención en el Consejo de Ministros.

En relación a esto, el consejero José Antonio Nieto ha insistido en que el sistema judicial es "tan garantista" que "si hay un error, porque un juez se puede equivocar, se puede corregir en una instancia superior". Bolaños ha argumentado que sus valoraciones son "absolutamente respetuosas en lo personal" puesto que "no" menciona a ninguna persona y se encuentran bajo el ejercicio de su "libertad de expresión". "Yo califico y opino resoluciones judiciales", ha explicado.

En este sentido, ha remarcado que su opinión es "muy conocida" y "muy compartida" por, a su juicio, "una amplísima parte de la sociedad española y por una muy buena parte también de la carrera judicial", alegando que ésta última "está preocupada por cómo algunas presiones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia".