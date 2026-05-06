La Junta de Andalucía aprueba la distribución de créditos para el refuerzo de los servicios sociales en dependencia

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SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la distribución de los créditos correspondientes al refuerzo de los servicios sociales comunitarios para el desarrollo de las competencias en materia de dependencia en el ejercicio 2026. Los créditos que se distribuyen ascienden a doce millones de euros, aumentando la partida respecto a 2025 y se realiza entre los ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y las ocho diputaciones provinciales andaluzas.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, la implementación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de la dependencia, en el marco del Decreto ley 3/2024, avanza en la simplificación administrativa y en la puesta a disposición de herramientas que facilitan la tramitación y el reconocimiento de derechos. En este contexto, la Ventanilla Electrónica de la Dependencia (VED) se configura como "un instrumento para la modernización y agilización de la gestión administrativa".

Asimismo, con la finalidad de garantizar el funcionamiento del sistema en materia de dependencia, el acuerdo contempla el refuerzo de los servicios sociales comunitarios durante 2026, con "especial atención al impulso de la tramitación telemática como vía preferente de acceso".

En suma, los gastos financiados a través de este refuerzo incluyen la contratación de personal para informar y orientar sobre los trámites del procedimiento y las condiciones de acceso a las prestaciones; el impulso y fomento de la presentación telemática de solicitudes a través de la Ventanilla Electrónica de la Dependencia; la tramitación electrónica mediante personal habilitado; y la elaboración de las propuestas de Programa Individual de Atención (PIA) pendientes en los servicios sociales comunitarios.