La Junta destaca la "solidez y vitalidad" del tejido productivo andaluz en la caída del paro

La consejera en funciones de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco en imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en funciones de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha destacado la "solidez y vitalidad" del tejido productivo andaluz tras darse a conocer los datos del paro de la comunidad este martes, que ha liderado el descenso del desempleo a nivel nacional por segundo mes consecutivo. Además, ha destacado que Andalucía mantiene una evolución positiva del mercado laboral y que los resultados conocidos "avalan que estamos en la senda correcta", si bien ha advertido de que no cabe la "autocomplacencia" mientras sigan existiendo personas que buscan empleo.

En una valoración remitida por la Consejería tras conocerse los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Blanco ha puesto el acento en el carácter "generalizado" del descenso del desempleo registrado en Andalucía, al producirse en todas las provincias, entre hombres y mujeres, en todos los grupos de edad y en todos los sectores económicos.

La consejera ha resaltado además la especial incidencia de la bajada del paro en el sector servicios, que concentra más del 70% del descenso mensual, así como entre las mujeres, que protagonizan cerca de dos tercios de la reducción registrada durante mayo.

Blanco ha defendido igualmente la fortaleza del mercado laboral andaluz al señalar que la comunidad vuelve a alcanzar máximos históricos de afiliación a la Seguridad Social y mantiene el liderazgo nacional en número de trabajadores autónomos, superando por primera vez los 600.000 afiliados a este régimen.

La titular andaluza de Empleo ha atribuido estos resultados al comportamiento del tejido productivo de la comunidad y al impulso de la actividad económica. "Detrás de todas estas cifras hay personas, andaluces que emprende, que contratan, que arriesgan y que producen", ha señalado, antes de trasladar su reconocimiento al conjunto de empresas, autónomos y trabajadores.

Asimismo, ha defendido que Andalucía mantiene una tendencia sostenida de mejora del empleo durante los últimos años, una evolución que, según ha señalado, refleja la consolidación de un modelo económico en el que el emprendimiento y la iniciativa privada tienen un peso creciente.

Con todo, Blanco ha insistido en que los datos positivos no deben llevar a la complacencia. "No podemos permitirnos la autocomplacencia mientras 548.000 personas sigan buscando trabajo", ha afirmado, para añadir que detrás de cada desempleado "hay una historia, una familia y una necesidad concreta".