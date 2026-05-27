Junta elogia los Premios Horizonte Sostenible por "estimular la innovación en busca de un modelo energético más limpio"

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente en funciones, Catalina García, participa en Granada en el acto de entrega de los Premios Horizonte Sostenible 2026, que promueve la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner) - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

GRANADA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asistido este miércoles en Granada a la entrega de los galardones correspondientes a la segunda edición de los Premios Horizonte Sostenible, que organiza la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner), un certamen que ha elogiado porque "estimula a empresas, instituciones, entidades y profesionales para innovar en la búsqueda de un modelo energético más limpio, eficiente y justo".

Catalina García ha clausurado el acto de entrega de la edición de 2026 de estos premios, que se ha celebrado en el Carmen de los Chapiteles de la capital granadina, reafirmando el respaldo de la Junta a Claner porque "estos Premios Horizonte Sostenible se han consolidado en apenas dos años como una palanca esencial para inspirar e impulsar soluciones e ideas que ayudan a una mejor transición energética y con ello contribuyen al bienestar de los andaluces y a la lucha contra el cambio climático en una región como la nuestra, que es especialmente vulnerable en ese aspecto".

En ese sentido, la titular en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha querido poner el valor el esfuerzo del Gobierno andaluz, reflejado en el incremento en los presupuestos que la Consejería va a destinar en 2026 a actuaciones relativas a la economía circular y la gestión de residuos, que ascienden a 163,4 millones de euros, un 18,4% más que en el ejercicio precedente.

En cuanto a los galardonados, el Premio 'Luz de Andalucía', que reconoce a proyectos innovadores con avances tecnológicos significativos en la generación, almacenamiento o distribución de energía limpia, ha recaído 'ex aequo' en las empresas Ariema Enerxía y Geotermia Integral.

"Son propuestas muy valiosas e interesantes porque demuestran avances disruptivos que aceleran la reducción de emisiones y sitúan a Andalucía como polo industrial limpio", ha dicho la consejera.

El Premio 'Energía para todos', también de forma compartida para la compañía EDP por el proyecto 'Green Education', y para la Fundación Energías Sin Fronteras, por el proyecto 'Don Bosco Solar', supone para Catalina García "un claro ejemplo de cómo se debe empoderar a la ciudadanía, fomentar la participación comunitaria y reforzar la educación ambiental", objetivos que también defiende el proyecto 'Conexión a Tierra', de la compañía Endesa, que ha recibido una Mención Especial en este apartado.

El tercero de los premios es el denominado 'Verde Andaluz' y se ha adjudicado a la empresa Ignis por el proyecto 'Caparacena 400', con otra Mención Especial en este caso a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por el proyecto 'On-shore Power Supply'. Ambos "aúnan el compromiso con la sostenibilidad y prácticas innovadoras que favorecen la protección de la biodiversidad, el respeto por el medio ambiente y la responsabilidad social corporativa", ha recalcado.

Por último, la Distinción especial Claner 'Impulso Energético', que valora a personas físicas o jurídicas clave en el impulso de las energías renovables en Andalucía, ha sido concedida a la empresa Lorte, propiedad de la familia Loring, "por su larga trayectoria e implicación en el desarrollo del sector renovable andaluz".

Catalina García, que ha estado acompañada por el presidente de Claner, Alfonso Vargas; la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, María López Sanchís; el secretario general de Energía, Manuel Larrasa; la tercera teniente de alcalde y concejal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Granada, Ana Isabel Agudo, y el presidente de Texla Renovables, Roland Bettcheider, ha puesto de relieve "la originalidad de todas las propuestas y su capacidad de generar empleo verde y riqueza local, alineándose con la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030".

De igual modo, ha remarcado que "con el apoyo a estos premios, la Junta refuerza su propósito de promover una Andalucía verde, inclusiva, innovadora y líder en sostenibilidad mediante el desarrollo tecnológico, el impulso de empleo verde y la protección del entorno como elemento clave del futuro de nuestra comunidad".

El jurado de estos Premios Horizonte Sostenible 2026, presidido por la consejera en funciones, ha estado compuesto además por referentes del sector: Vicente Cortés (Inerco), que, además ha sido el encargado en el acto de impartir la lección magistral sobre Electricidad renovable, Vito Epíscopo (Ayuntamiento de Granada), Luis Marquina (Aepibal), Fernando Isorna (INTA), Jorge Juan Jiménez (Redeia), María López y Manuel Larrasa (Junta), Miguel Montero (Texla), Rocío Sicre (AEE) y Alfonso Vargas (Claner).

UNA ASOCIACIÓN COMPROMETIDA CON UN FUTURO VERDE

La Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner) tiene como finalidad principal la representación y defensa del sector andaluz de las energías renovables y la eficiencia energética. Reúne a cerca de un centenar de miembros, entre centros tecnológicos, universidades, administraciones locales y empresas líderes, que suman más del 90% de la capacidad renovable instalada en la comunidad autónoma.

Su visión sostiene que las energías limpias son fundamentales para garantizar la independencia energética, impulsar el desarrollo económico y preservar el medio ambiente en Andalucía y en el conjunto de España, misión que persigue mediante la promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la cooperación entre sus asociados.