La Junta exime a los agricultores de rotar y diversificar cultivos como exige la PAC

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural que establece una excepcionalidad temporal para eximir a los productores andaluces de cumplir con determinadas exigencias de la condicionalidad reforzada de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

En concreto, los agricultores andaluces seguirán recibiendo las subvenciones europeas que les correspondan en 2026 aunque no cumplan con los parámetros establecidos en relación con la rotación y diversificación de los cultivos, según ha señalado la Junta en una nota de prensa.

De esta forma, la Junta de Andalucía sigue poniendo a disposición de los productores del sector primario nuevas medidas encaminadas a paliar las consecuencias de las borrascas registradas en Andalucía entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Estas condiciones climatológicas adversas han complicado e incluso imposibilitado el cumplimiento de algunas de las condiciones establecidas a priori para poder acceder a las ayudas de la PAC de este año porque las intensas lluvias han mantenido los suelos en un estado de saturación.

Como consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas, en algunos casos ha sido imposible sembrar los cultivos de otoño-invierno y, en otros casos, no han salido adelante las plantas sembradas.

Además, tal y como ha subrayado la Junta, "aún sigue existiendo gran dificultad para poder preparar los terrenos para los cultivos de primavera".

Ante esta situación, el Gobierno andaluz ha decidido eximir a los agricultores andaluces de la superficie mínima (33% de las tierras cultivadas) que por regla general se exige dedicar a un cultivo principal diferente al declarado el año anterior.

De esta forma, se ofrece a los agricultores mayor flexibilidad en la rotación de cultivos y, por tanto, se favorece que los productores mantengan las ayudas a pesar de "la complicada situación que se observa en numerosas comarcas de Andalucía para cumplir con las obligaciones asociadas a las subvenciones".

Por otro lado, la Junta de Andalucía exime también este año a los productores de cumplir con la diversificación de cultivos que normalmente se debe tener en cuenta en la explotación cada campaña.

De no haberse aprobado esta flexibilización, las fincas de entre 10 y 30 hectáreas deberían sembrar al menos dos cultivos diferentes sin que el mayoritario superase el 75% de la superficie.

En el caso de las explotaciones de más de 30 hectáreas, los titulares tendrían que cultivar un mínimo de tres variedades sin que ninguna de ellas superase el 75% de la extensión ni la suma de dos supusiera más del 95% de las tierras agrícolas.

Esta excepcionalidad temporal, que responde a criterios de equidad y cuenta con la necesaria seguridad jurídica, contribuye a salvaguardar la viabilidad económica de las explotaciones afectadas por el tren de borrascas al evitar penalizaciones por incumplimientos que no son imputables a los agricultores.