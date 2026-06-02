La Junta hará mañana miércoles por la noche un simulacro de accidente en el Túnel de los Omeyas de Córdoba

Tunel de los Omeyas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha programado para mañana miércoles por la noche la realización de un simulacro de accidente en el Túnel de los Omeyas, situado en la carretera A-3050, en Córdoba capital, dentro de las actuaciones periódicas de seguridad de la red viaria andaluza.

El ejercicio, según ha informado la Junta en una nota, se llevará a cabo este miércoles a partir de las 23,00 horas y hasta las 00,30 horas, atendiendo a criterios técnicos y operativos. Esta franja permitirá compatibilizar el desarrollo del simulacro con el funcionamiento habitual de la infraestructura, reducir la afección al tráfico y garantizar las condiciones de seguridad durante su ejecución.

Con carácter previo y bajo la coordinación de la Administración autonómica, se ha celebrado una reunión técnica con los distintos organismos implicados en la gestión de emergencias. En este encuentro se han definido los aspectos operativos del ejercicio y los mecanismos de coordinación entre los servicios intervinientes.

Este tipo de actuaciones se enmarca en la planificación técnica de la explotación del túnel, impulsada por la Junta de Andalucía, con el objetivo de verificar la eficacia de los protocolos de actuación y mejorar la coordinación entre los distintos servicios de emergencia.

El simulacro permitirá comprobar la eficacia de los sistemas de detección y respuesta, el funcionamiento de las instalaciones de seguridad del túnel y la capacidad de coordinación entre el personal de explotación, integrado por el Centro de Control y los equipos de intervención, y los distintos servicios intervinientes, como Policía Local, Bomberos, servicios sanitarios y 112.

Además, durante el ejercicio se evaluarán aspectos clave, como los tiempos de respuesta, la gestión de la emergencia, la evacuación de usuarios y la posterior recuperación de la normalidad en la infraestructura.

El simulacro se inicia con la colisión por alcance de dos vehículos ligeros en el interior del túnel, en torno al punto kilométrico 3+450 del tubo derecho, en dirección Norte. A partir de ese momento se interrumpirá el tráfico por el tubo, ya que los dos vehículos ocuparán la totalidad del paso.

Como consecuencia del accidente se declarará un fuego en uno de los vehículos. El intenso humo que saldrá del vehículo delatará la existencia del fuego. Instantes después, dos vehículos se detendrán aguas arriba, atrapados por el incidente. Se producirán tres víctimas, dos atrapadas en el vehículo incendiado y otra con heridas graves en cabeza y piernas que le impedirán moverse con agilidad. El incidente se detectará en el Centro de Control por las cámaras del CCTV.

Una vez se comprueba el incendio en el Centro de Control a través de las cámaras se activará el Plan de Autoprotección para hacer frente a la situación de riesgo, ejecutándose las actuaciones previstas en el protocolo asociado a 'Incendio'.

Durante el simulacro, los dos carriles del tubo derecho de la A-3050 en dirección Norte quedarán cortados entre la glorieta en la que termina la avenida Manolete y en la que concluyen las calles Isla Gomera e Islas Chafarinas. La Policía Local establecerá rutas alternativas para los vehículos que necesiten transitar por la zona.

Por último, tras la realización del simulacro, se procederá al análisis de los resultados obtenidos y, en su caso, a la adopción de las medidas de mejora que se estimen oportunas.