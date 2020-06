Junta niega "recortes" en la financiación de las universidades públicas y en los derechos de estudiantes y personal

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha reiterado en el Pleno del Parlamento que la financiación de las universidades públicas andaluzas no experimentará durante este ejercicio 2020 "recorte alguno", al tiempo que ha destacado que estas "podrán disponer adicionalmente de 125 millones más para inversiones en infraestructuras".

En su comparecencia en el Pleno, en respuesta a sendas preguntas de Adelante Andalucía y PSOE, Velasco ha explicado que los 135 millones del presupuesto de la Junta para sufragar el sistema público universitario andaluz que se destinarán al Fondo de Emergencia Social y Económica, dotado con 700 millones, se "compensarán en idéntica cantidad con los remanentes no afectados".

Por tanto, ha remarcado que esa reposición "garantiza que las universidades no sufrirán merma alguna en la financiación prevista para este año". "El personal universitario no verá reducido ninguno de sus derechos laborales y los estudiantes no sufrirán menoscabo en la calidad de la enseñanza", ha asegurado, para apostillar que "nadie saldrá perjudicado por esta medida".

Velasco ha explicado que "como el Gobierno de Madrid nos maltrata y no podemos endeudarse por la exigencia de cumplir con el objetivo del déficit", el Gobierno regional se ha visto obligado, sin embargo, a afrontar un incremento excepcional del gasto sanitario, social y económico debido a la mayor crisis sanitaria y económica que ha vivido Europa en este siglo.

Por ello, ha tenido que adoptar medidas como la "reestructuración de los Fondos Europeos para atender prioridades y recurrir a la parte autofinanciada de los presupuestos para crear el Fondo de Emergencia Social y Económica". Para compensar esa decisión, ha aclarado que "se ha recurrido a recursos que hasta ahora estaban inmovilizados" y que se corresponden con las partidas sobrantes de la financiación anual de las universidades que se producen cuando sus gastos "son inferiores a los inicialmente previstos, al haber obtenido mayores ingresos en el cobro de matrículas".

Ha defendido que el uso de estos remanentes "se venía reclamando durante los últimos años", asegurando que en julio de 2018 el Parlamento "aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley en la que se instaba a la Junta a establecer medidas de desbloqueo para utilizar los remanentes en materia de inversiones".

En ese contexto, ha destacado que el Ejecutivo autonómico ha autorizado precisamente a las universidades a utilizar 125 millones más de estos remanentes para que puedan acometer medidas de inversión que fomenten la actividad económica. Ha aclarado que ese capítulo de inversiones "no solo se incluyen nuevos edificios, también laboratorios, instalaciones científicas o equipamientos".

De ese modo, el titular de Economía ha remarcado que las universidades andaluzas dispondrán este ejercicio 2020 de "la financiación más alta de los últimos doce años, con un incremento del 14,2% más" y que "en 2019 el presupuesto también creció, alcanzando un alza del 5%". Para Velasco, "esa evolución positiva demuestra que la apuesta de este Gobierno por la educación superior y la investigación de excelencia es del todo incuestionable" y contrasta con "los recortes impuestos en la etapa anterior".

"En 2013 el Ejecutivo socialista rebajó la financiación en un 9,7%, lo que supuso 166 millones menos, y en 2014 se aplicó otra merma del 3,5%, por lo que en dos años disminuyeron los recursos para las universidades en más de 216 millones", ha denunciado.

Velasco ha subrayado que "el sistema público andaluz de universidades está garantizado con este Gobierno, que va a eliminar la deuda acumulada por el anterior Ejecutivo con estas instituciones académicas, que permitirá el uso de 125 millones para inversiones y que ha reactivado las ayudas a la I+D paralizadas y lanzado nuevas convocatorias".

Desde el PSOE, Manuela Serrano ha afeado a Velasco que en esta crisis "no hayan aprendido qué significa desmontar lo público", al tiempo que ha destacado "ha sacado lo mejor de la universidad pública, docentes y alumnos", que "se movilizaron para finalizar el curso de la mejor manera posible y lo están consiguiendo". "Debemos salir de esta crisis no cayendo en la vieja receta de recortes, sino, como hace Pedro Sánchez, mirando hacia adelante y no dejando a nadie atrás", ha asegurado.

Ha lamentado que "se prevé recortar 135 millones a las universidades", una decisión con "la que nadie está de acuerdo, solo la Junta apoyada por la extrema derecha" y ha manifestado que "tampoco nadie se creyó el juego de palabras de consejero de Hacienda en la comisión parlamentaria del 27 de mayo cuando dijo que esto no era un recorte, y que si fuera así, dimitiría". "Le digo que vaya dimitiendo porque esto es un recorte en toda regla", asevera.

"AUMENTARÁ LA INFRAFINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES"

Por su parte, el diputado de Adelante Guzmán Ahumada ha pedido a Velasco que "no venta con juego de trileros sobre la deuda y el remanente" porque "no se lo cree" nadie, y le ha pedido convocar el Consejo Andaluz de Universidades.

Ha reprochado al consejero que "haya contestado" a cómo afectará "este recorte" a las universidades y ha asegurado que "contribuirá a aumentar la infrafinanciación de las universidades, la precariedad del profesorado y a bajar el número de los mismos, a aumentar la ratio de alumnos por clase, a disparara la desigualdad entre los campus y a poner en peligro la planificación presente y futura de la investigación y el desarrollo, en un momento en el que la universidad tiene un papel primordial en el cambio de modelo productivo en Andalucía".