La Junta ultima su personación en la causa judicial por el accidente de tren de Adamuz (Córdoba)

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía tiene previsto personarse como acusación en la causa judicial que investiga desde un juzgado de Montoro (Córdoba) el accidente de tren que el pasado 18 de enero costó la vida a 46 personas en el término municipal cordobés de Adamuz.

Así lo ha confirmado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

La consejera ha defendido que desde la Junta han dicho "en numerosas ocasiones" sobre esta cuestión que "hay que estar al lado de las víctimas" y de sus familias, "acompañarlas" y "defender sus intereses", y así lo "vamos a hacer hasta el final", ha subrayado.

"Y si la mejor solución es personarse, lo haremos", ha añadido Carolina España, que al respecto ha apuntado que la Junta está "ya trabajando con el Gabinete Jurídico en esa personación", que, "con toda seguridad", se llevará a cabo "próximamente", según ha confirmado la consejera portavoz.