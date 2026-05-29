El jurado declara culpable de asesinato al autor confeso del crimen de Atarfe (Granada)

Furgones policiales con motivo del juicio por el crimen de Atarfe. - EUROPA PRESS

GRANADA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular ha considerado culpable de asesinato con la atenuante de confesión al hombre que ha sido juzgado esta semana en la Audiencia de Granada por disparar a otro en la cabeza el 16 de enero de 2024.

Los miembros del jurado, cinco mujeres y cuatro hombres, no consideran probado que en el asiento trasero de la furgoneta en la que se produjo el crimen estuviera la hija de tres años de la víctima, como sostenían la Fiscalía y la acusación particular, por lo que la condena no incluirá el delito de lesiones psíquicas que le atribuían, según han avanzado a Europa Press fuentes del caso.

Por otro lado, el jurado sí ha considerado probado la comisión de un delito de tenencia ilícita de armas, dado que no tenía permiso para la pistola que usó en el crimen.

El Ministerio Fiscal solicita que sea condenado a 24 años de prisión por el delito de asesinato y a otros dos años y medio por la tenencia ilícita de armas.

La acusación particular que ejerce la familia del fallecido, representada por el letrado Manuel Fernández Poyatos, solicita una pena de 25 años de prisión por el delito de asesinato y tres años por tenencia ilícita de armas.

El agresor se personó en el cuartel de la Guardia Civil para confesar y entregar el arma. Este pasado jueves declaró ante el jurado que la víctima le apuntó primero con un arma de fuego y, ante el "miedo atroz" a que pudiera matarle, disparó. Asimismo, negó haber visto a la niña dentro del vehículo.

Sus abogados, Marcos García Montes y Marta Castellanos Munguía, califican los hechos de un delito de homicidio, por el que piden cinco años de prisión, y de otro de tenencia ilícita de armas, por el que solicitan otro año más, con las atenuantes de confesión --que el jurado ha refrendado-- y atenuante analógica de miedo insuperable, que sin embargo no ha sido admitido.

Durante las diferentes sesiones se ha puesto de manifiesto que se trata de dos clanes enfrentados en Atarfe que tienen varios procesos judiciales abiertos en ambas direcciones por sus violentas disputas.