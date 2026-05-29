El jurado se retira a deliberar en el juicio por el crimen de un hombre en Atarfe (Granada)

Archivo - Varios furgones de la Policía Nacional en la Real Chancillería de Granada con motivo del juicio por el crimen de Atarfe. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular del juicio celebrado esta semana en la Audiencia de Granada contra el acusado de asesinar de un tiro en la cabeza a un hombre en Atarfe (Granada) en presencia de su hija de tres años ha recibido en la mañana de este viernes el objeto del veredicto y se ha retirado a deliberar.

A partir de este momento las cinco mujeres y cuatro hombres que componen el jurado quedan aislados para sus deliberaciones y se volverá a convocar a las partes cuando ya tengan un veredicto, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

El acusado, que ha reconocido el crimen pero afirma que lo hizo por miedo a que le mataran, se enfrenta a una petición fiscal de 31 años y medio de cárcel.

Está acusado de delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y también lesiones psíquicas después de que presuntamente la hija de tres años de la víctima presenciara el crimen desde el asiento trasero de la furgoneta donde se produjo el crimen.

El agresor se personó en el cuartel de la Guardia Civil para confesar y entregar el arma. Este pasado jueves declaró ante el jurado que la víctima le apuntó primero con un arma de fuego y, ante el "miedo atroz" a que pudiera matarle, disparó. Asimismo, niega haber visto a la niña dentro del vehículo.

Sus abogados, Marcos García Montes y Marta Castellanos Munguía, califican los hechos de un delito de homicidio, por el que piden cinco años de prisión, y de otro de tenencia ilícita de armas, por el que solicitan otro año más, con las atenuantes de confesión y atenuante analógica de miedo insuperable.

La acusación particular que ejerce la familia del fallecido, representada por el letrado Manuel Fernández Poyatos, solicita una pena de 33 años de prisión por delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y lesiones psíquicas.

Esta parte incide en que la víctima "no tuvo ninguna posibilidad, ya no solo de defenderse, sino de percatarse" de que aquel 16 de enero de 2024 "iba a morir". Junto a ello, incide en las secuelas psicológicas que arrastra la pequeña. "Allí no solo murió un hombre, allí se destruyó una infancia", expuso en la última sesión del juicio ante los miembros del jurado.

Durante las diferentes sesiones se ha puesto de manifiesto que se trata de dos clanes enfrentados en Atarfe que tienen varios procesos judiciales abiertos en ambas direcciones por sus violentas disputas.