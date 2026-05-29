El juzgado descarta que el alcalde de Benamaurel (Granada) participara en una estafa en Internet y archiva la causa

Archivo - El alcalde de Benamaurel, Juan Francisco Torregrosa, en imagen de archivo. - PSOE - Archivo

GRANADA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Elda (Alicante) ha archivado la causa contra el alcalde socialista de Benamaurel (Granada), Juan Francisco Torregrosa, por una presunta trama de estafas a través de una página web que él mismo denunció en mayo 2024 por suplantación de identidad después de que varias víctimas contactaran con él.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elda, en su Plaza número 4, descarta que el regidor haya tomado parte en esta estafa o que haya obtenido beneficio patrimonial alguno, y acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no quedar acreditado la comisión de delito por su parte.

Según explicó en su día el propio regidor, los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando comenzó a recibir llamadas de personas de distintos puntos de España que aseguraban haber sido estafadas utilizando el nombre de una empresa de diseño y publicidad, en la que figuraba como administrador único y realizaba su anterior actividad profesional, y que permanece inactiva desde el año 2009.

La banda de estafadores, aprovechando que la sociedad no tenía actividad pero no estaba disuelta, y su denominación como Contenedor Subterráneo Sociedad Limitada, puso en marcha una página web de venta 'online' de contenedores marítimos reciclados para otros usos.

Tras detectar esta situación, el 9 de mayo de 2024 el alcalde presentó una denuncia ante la Guardia Civil, consultada por Europa Press, alertando de que personas desconocidas podrían estar utilizando el nombre de la empresa y su condición de administrador para cometer estafas, después de que varias víctimas contactaran con él creyendo que la sociedad estaba detrás de dichas operaciones y de que no recibieran el producto por el que habían pagado.

En las siguientes semanas y meses fue recibiendo distintas denuncias y citaciones judiciales en distintos procedimientos (Alcalá de Guadaira, en Sevilla; Vera, en Almería; Alicante), contra Contenedor Subterráneo SL y contra él como administrador único de dicha sociedad, por presunta estafa.

En este contexto, el alcalde fue detenido el pasado marzo cuando iba a renovar el DNI en la Comisaría de Policía de Baza para prestar declaración, pues tenía una citación pendiente judicial de Elda y fue puesto luego en libertad sin fianza.

El Juzgado explica en el auto, contra el que cabe recurso, que no está acreditado que la cuenta bancaria a la que la víctima de Elda envió más de mil euros por la compra de este contenedor estuviera vinculada a esta empresa de la que es administrador único el alcalde ni que el mismo "haya tenido participación en el engaño que induce a error a la denunciante, ni haya obtenido beneficio patrimonial alguno como consecuencia del mismo".