Karán estrena en Córdoba su álbum debut, 'Tu sombra', tras año y medio de trabajo

La artista cordobesa Karán, en una imagen promocional. - KARÁN

CÓRDOBA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cordobesa Karán estrena este mismo sábado 14 de marzo, en el Teatro El Brillante de Córdoba, su álbum debut, 'Tu sombra', una obra que es fruto de año y medio de trabajo y que viene marcada por la superación y la búsqueda de "la propia identidad", componiendo un "viaje emocional" que tiene mucho que ver con la redención personal.

Así lo entiende la propia artista, pues, según la información que ha facilitado a Europa Press, este disco "no nace del azar", sino de "la necesidad imperiosa" de transformar el silencio en un "lenguaje de luz", algo que ha quedado patente en el sencillo y videoclip 'Empiezo de nuevo' (https://www.youtube.com/watch?v=zpWz-duNw0A), el último que lanzó de los que integran 'Tu sombra', una composición que funciona como manifiesto de superación y pieza angular de su álbum.

Este proyecto, que ha madurado durante más de un año y medio bajo la atenta producción de Juan Pablo Huertas, en Planeta Demos, y la autoría íntegra de la también cordobesa María Cambas, se desprende de las convenciones del pop melódico para erigirse en un tratado sobre la reconstrucción del ser.

La temática de 'Tu sombra' se despliega como una cartografía de la superación humana, donde cada canción funciona como una estación en el camino hacia la propia libertad, tal y como lo entiende Karán. Así, a través de la poética de 'Empiezo de nuevo', Karán celebra la acción de "levantarse tras el duelo, la enfermedad o la ruptura", para convertir "la fragilidad del naufragio en la fortaleza de un nuevo amanecer".

En entregas previas del álbum, como 'Delincuente' o 'Amor desenfrenado', la artista ha explorado "la denuncia de los vínculos opresivos", mientras que el cuerpo completo de este disco "propone una evolución sanadora hacia la luz" a través de temas como 'Hermana', 'Parte de mí' o 'Sí'. De este modo, el álbum constituye "un viaje desde la vulnerabilidad herida hacia una identidad recobrada".

El punto álgido de este proceso tendrá lugar este sábado 14 de marzo a las 20,00 horas, cuando el Teatro El Brillante de Córdoba abra sus puertas para la presentación oficial de esta obra. En dicha cita, Karán no se limitará a desgranar un repertorio, sino que desnudará todas sus facetas ante su ciudad natal.

El concierto se perfila, entonces, como una invitación a abrazar la existencia, con la urgencia de quien ha comprendido que "la sombra no es el final del camino, sino la prueba irrefutable de que, tras el silencio de lo que termina, siempre es posible el milagro de empezar de nuevo".

(EUROPA PRESS)