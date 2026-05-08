Lances de Futuro lamenta los actos vandálicos en las taquillas de la plaza de toros de Córdoba

Acto vandálico en las taquillas de la plaza de toros de Córdoba, con vertidos de pintura que han afectado a las instalaciones. - LANCES DE FUTURO

CÓRDOBA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa Lances de Futuro ha lamentado los actos vandálicos registrados en la mañana de este viernes en las taquillas de la plaza de toros de Córdoba, donde se han producido vertidos de pintura que han afectado directamente a las instalaciones.

Según ha informado la empresa en una nota, estos hechos han provocado la interrupción temporal del servicio de venta de entradas, "ocasionando molestias y perjuicios a los aficionados que se han acercado hasta el Coso de los Califas para adquirir sus localidades".

Desde Lances de Futuro han condenado "este tipo de comportamientos incívicos, que no sólo dañan un espacio emblemático de la ciudad, sino que también perjudican a los propios aficionados y al normal desarrollo de la actividad".

El empresario José María Garzón ha lamentado lo sucedido y ha pedido "respeto hacia las instalaciones, a las personas que trabajan en la plaza y a todos los aficionados que vienen hasta la plaza para comprar su entrada".

"Todos debemos de respetar la libertad de cada ciudadano para disfrutar de sus tradiciones y aficiones", ha expresado, para remarcar que "este tipo de actos no tienen cabida en una sociedad democrática, donde deben prevalecer el diálogo, la tolerancia y el respeto mutuo".

La empresa ha agradecido la comprensión de los aficionados ante esta situación y ha reiterado su "compromiso de seguir ofreciendo con normalidad la venta de entradas para la Feria de Córdoba 2026".