Latorre (PSOE de Jaén) asegura una lista "con los mejores", que une "experiencia y empuje" y fruto del "acuerdo"

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre. - EUROPA PRESS

JAÉN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén concurrirá a las elecciones al Parlamento de Andalucía con una candidatura fruto de "diálogo" y "acuerdo", integrada por "los y las mejores" y en la que se unirá "experiencia" de personas con responsabilidad institucional y el "empuje" de nuevas incorporaciones.

Así lo ha indicado este miércoles el secretario general, Juan Latorre, a preguntas de los periodistas sobre la lista, para cuyos puestos de salida se barajan nombres como el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y la parlamentaria andaluza Ángeles Férriz.

Latorre ha evitado entrar en nombres "por respeto" a los órganos de decisión del partido, ya que la Comisión Ejecutiva Provincial mantenderá "esta tarde" una reunión de la que "saldrá esa propuesta que tendrá que aprobar refrendar el viernes el comité director" del PSOE-A.

"Pero, créanme, que en Jaén sabemos hacer las cosas muy bien, con diálogo, con acuerdo, eligiendo siempre a los y las mejores entre los 6.000 militantes con los que cuenta este partido. Uniendo la experiencia de aquellas personas que tienen responsabilidades en el ámbito institucional con el empuje de las nuevas incorporaciones que nos permiten dar ese impulso que siempre cualquier organización política necesita", ha afirmado.

Latorre ha considerado que, "más allá del número uno, dos o número tres", el PSOE de Jaén, "después de la celebración de las primarias" de marzo de 2025 --en las que él resultó elegido como secretario general frente a la otra candidata, Ángeles Férriz-- es que sabe "hacer las cosas bien".

"Y en ese saber hacer las cosas bien está que, efectivamente, nosotros contamos con todo nuestro potencial humano, con todos los militantes que han tenido las responsabilidades, que siguen teniendo y seguirán teniendo responsabilidad de tomar decisiones en el ámbito del partido para seguir construyendo un PSOE (...) de mayorías"

En este sentido, ha destacado que, "para construir un partido que piense en esa mayoría, para tener el respaldo mayoritario de la ciudadanía", se debe "pensar siempre construir todos juntos", algo en lo que "ha estado" y "va a seguir estando" el PSOE jiennense.

Además, preguntado por si se ve en la presidencia de la Diputación --de la que ahora es vicepresidente primero-- si Reyes es candidato al Parlamento andaluz y la deje, ha contestado que "es una cuestión que tendrán que decidir los compañeros" llegado el caso.

Precisamente Reyes también se ha pronunciado este martes sobre la candidatura del PSOE de Jaén a estas elecciones. A preguntas de los periodistas, ha remitido a la citada reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial y ha añadido que, cuando el secretario general le "preguntó "si estaba disponible", dijo estar "dispuesto a ocupar el puesto" que la formación "necesite en cualquier momento".

"La candidatura todavía no se ha aprobado y todavía no es definitivo que yo la encabece, de aquí a las seis de la tarde puede pasar de todo y lo que sí he trasladado es mi disponibilidad si ven que yo puedo ser útil en un momento dado, en este caso, para representar al Partido Socialista de la provincia de Jaén en el Parlamento de Andalucía", ha declarado.

En las dos últimas elecciones andaluzas, en 2018 y 2022, la cabeza de lista fue Ángeles Férriz, actual portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz. Junto a ella, los socialistas jiennenses han tenido esta legislatura otros tres representantes en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas: Jacinto Viedma, Víctor Torres y Mercedes Gámez.