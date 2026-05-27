Laura Gallego ofrecerá el 11 de septiembre en Baeza (Jaén) el conciertoprevio al 'Renacimiento a la luz de las velas'

Presentación del concierto de Laura Gallego. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BAEZA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

La cantante Laura Gallego ofrecerá el próximo 11 de septiembre en Baeza (Jaén) el concierto previo al 'Renacimiento a la luz de las velas'. Será a las 21,00 horas en el patio de la Antigua Universidad de la Santísima Trinidad.

Así se ha indicado este miércoles en la presentación de esta actuación, prevista en la víspera de la citada iniciativa que organiza la Asociación Baezana de Industrias, Servicios y Comercios (Abisc) con la colaboración de diversas administraciones, entidades y colectivos.

La ganadora de la segunda edición de 'Se llama copla' "ofrecerá un concierto mágico", en que su voz se fundirá con las melodías del piano, bajo la luz de las velas "en el preámbulo de una de las noches más especiales de Baeza", según se ha destacado desde el Ayuntamiento. Las entradas se pueden adquirir en Pópulo Servicios Turísticos y en www.giglon.com

El alcalde, Pedro Cabrera, ha participado en la presentación, que también ha contado, entre otros, con el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, además de responsables de Abisc.

"Este espectáculo musical será este año la antesala de esa actividad tan interesante y tan importante como es 'Renacimiento a la luz de las velas'. Una iniciativa que ha supuesto a lo largo de todos estos años un impacto muy importante para la economía y para todo lo que tiene que ver con el turismo y el patrimonio de esta ciudad y de la provincia jiennense", ha señalado Carmona.

Además, ha afirmado que la Diputación de Jaén "está como siempre al lado de la Asociación Baezana de Industria, Servicios y Comercios, que es la promotora de esta actividad". "Tenemos que ayudar a incorporar todas aquellas propuestas, como ocurre con ésta, que redunden en una puesta en valor no solo de esta ciudad, sino de todos los recursos que tiene nuestra provincia", ha añadido.

En la misma línea se ha pronunciado el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, quien ha calificado 'Renacimiento a la luz de las velas' como "un proyecto diferenciador y singular dentro de la programación turística". "Un evento ya consolidado en el calendario, un referente más allá de Andalucía desde la Ciudad Patrimonio de la Humanidad", ha subrayado.

Igualmente, ha expresado el compromiso de la Junta, a través de las Consejerías de Turismo y Andalucía Exterior y de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, con esta iniciativa "que supone que los recursos invertidos reviertan en la economía baezana gracias a las visitas y estancias que genera".

Ayala, finalmente, ha ahondado en la relevancia que este tipo de citas. "Actividades diferenciadoras que consiguen que establecimientos de viajeros, restaurantes y comercios se beneficien, creciendo gracias a este valor añadido y ayudando al desarrollo socioeconómico de la comarca y, por ende, de la provincia", ha dicho.

El concierto de la artista jerezana Laura Gallego servirá de preludio al 'Renacimiento a luz de las velas', que el 12 de septiembre celebrará su novena edición. Entonces, el casco histórico de la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Baeza volverá a iluminarse con más de 30.000 velas, a las que se sumarán experiencias y actividades culturales en diferentes espacios monumentales.