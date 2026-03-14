Le piden prisión en Granada acusado de apoderarse de 71.000 euros en la clínica donde trabajaba

Archivo - Fiscalía Provincial de Granada. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de tres años y medio de cárcel para un trabajador de una clínica odontológica acusado de apropiarse de más de 71.700 euros que no ingresó en las cuentas de la empresa y que, de ser condenado, deberá devolver.

El acusado prestaba sus servicios como director administrativo en los dos centros que la clínica tenía abiertos en Granada y en Jaén.

Por su cargo, se encargaba en exclusiva de la gestión del dinero de la clínica y de operaciones como el cuadre de caja diario, la supervisión de ingresos y gastos en efectivo; así como el ingreso en el banco del dinero procedente de los cobros efectuados en metálico a los clientes.

Según la Fiscalía, entre 2019 y 2021, el acusado se sirvió de su cargo de especial confianza y de que era el único que tenía encomendada la función del ingreso en efectivo para presuntamente desviar a su favor 71.787 euros.

Esta cuantía presuntamente la sustrajo de la caja de la clínica, "no ingresando, como era su obligación , la cantidad que provenía de pagos en efectivo realizados por los clientes por actos y tratamientos dentales recibidos".

Así, la empresa cobró en efectivo durante ese periodo 102.856 euros que entraron en la caja que manejaba el acusado; descontando los gastos debió ingresar 94.017 euros pero solo metió 22.230 en la cuenta, de modo que presuntamente se apoderó de la diferencia.

El 4 de febrero de 2021, una empleada de la clínica alertó al dueño de la desaparición de 590 euros que el día anterior estaban depositados en la caja.

Esto propició una investigación interna que concluyó con el despido disciplinario del acusado y con la interposición de la denuncia que ha dado lugar a la presente causa, que se juzgará el 18 de marzo en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.

La mercantil, personada como acusación particular, reclama la cantidad que el acusado desvió en su beneficio, solicitando la restitución íntegra de las cantidades abonadas por los clientes y no ingresadas por el acusado.

En su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito continuado de apropiación indebida por el que, además de la pena de prisión, solicita que sea condenado a una multa de 2.700 euros.

En el ámbito de la responsabilidad civil, pide que el acusado indemnice a la clínica para la que trabajó en 71.787 euros, lo equivalente a las cantidades presuntamente desviadas.

(EUROPA PRESS)