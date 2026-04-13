T-Lenoir gana la VIII edición del BluesCazorla Blues Battle

Imagen de los ganaderos de la VIII edición del BluesCazorla Blues Battle - AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

JAÉN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La banda T-Lenoir ha ganado la VII edición del BluesCazorla Blues Battle. El segundo premio ha sido para La Vinilo y Los 4 Fantásticos. Es el resultado de este concurso de bandas que durante tres días ha reunido en Cazorla (Jaén) a bandas de toda España.

El primer premio está dotado con mil euros y una actuación en el BluesCazorla, mientras que el segundo premio conlleva 500 euros y otra actuación en el mismo festival.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado "el éxito de público", con una gran afluencia de visitantes que han llenado los distintos espacios programados. La música en directo, la convivencia y la participación han sido protagonistas de un fin de semana "marcado por el entusiasmo y la energía positiva".

Así se ha subrayado "el excelente ambiente" vivido durante todo el certamen, donde músicos, vecinos y visitantes "han compartido una experiencia cultural única". El alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, ha señalado que "el desarrollo de este tipo de actividades culturales responde al normal funcionamiento de la programación municipal, orientada a ofrecer propuestas abiertas a la ciudadanía y a quienes visitan el municipio".

Asimismo, ha incidido en que la celebración de eventos culturales "contribuye a dinamizar la actividad local y a generar espacios de convivencia en torno a la música". Olivares ha agradecido la participación de todas las bandas, la implicación del público y el trabajo de organización, invitando a seguir disfrutando de futuras ediciones.